嘉義縣消防猛男桌曆　傳遞消防安全及動保觀念

▲嘉義縣推消防桌曆，帥哥美女消防員都入鏡 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新的一年是蛇年的到來，為帶給民眾福氣且達到身心的安全與快樂，嘉義縣消防局日前發表消防猛男桌曆，縣長翁章梁、嘉義縣消防局長蔡建安、嘉義縣消防副局長沈廷衡、嘉義縣農業處副處長李建霖、嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如等貴賓蒞臨參與。

114年的消防猛男桌曆裡面有10位猛男，2位美女，分別在消防局內外單位服務，此次記者會更邀請「極品人妻」與消防及動保所同仁共同演出精彩表演，為桌曆發佈會增添亮點。這場演出不僅展現出消防夥伴的多才多藝，讓大家感受到嘉義縣消防局的活力與親和力。

有關桌曆封面，歷年來都會以消防局特殊表現人員為主題，111年為朴子救護傑出人員，112年為葫蘆谷救援團隊，113年為「阿里山鄉石水山」救援人員，114年則以「民雄高級救護隊」為封面，展現出嘉義縣對於緊急救援的重視及專業。

嘉義縣消防局自111年推出「虎力勇」消防桌曆以來，連續三年精心打造特色桌曆。今年，消防局特別籌備了114年消防桌曆，以「消防英雄，蛇麼都平安」為口號，不僅展現了消防人員在救災、救護工作上的專業與熱忱，也傳遞出守護民眾平安、關懷動物的使命感，讓消防宣導更具溫度與深度。

嘉義縣消防局局長蔡建安表示，特別感謝嘉義縣家畜疾病防治所、民雄金桔觀光工廠及築夢森居探索生態農場的大力支持，本次消防桌曆以嘉義縣動物保護教育園區內的收容動物為主題，搭配在地休閒景點，使桌曆內容更加豐富多元，既展現消防工作專業，也推廣動物保護與在地特色。