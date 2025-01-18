笨港口港口宮媽祖廟重建　斥資17億！香客大樓也重建

▲▼ 雲嘉地區重量級貴賓出席東石笨港口港口宮媽祖廟重建和興建香客大樓典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義笨港口港口宮媽祖駐駕台灣340年，歷經9年的準備，在113年10月30日通過重建預算，成立重建委員會，將推祖廟重建和興建香客大樓計劃，廟方希望透過現代建築的科技和創新，在不更動廟門方向及媽祖座位的前提下，將內殿保存、地基增高四尺二吋、另不設凌霄寶殿，以融合傳統與現代的元素，保留《見天古廟》的現代笨港口港口宮媽祖廟。

▲笨港口港口宮管理委員會榮譽主任委員林水樹、主任委員陳慶堂擔任主祭，雲嘉縣長張麗善、翁章梁及重建委員會、各地信徒下陪同下，一同向媽祖致意 。（圖／記者翁伊森攝）

笨港口港口宮管理委員會榮譽主任委員林水樹、主任委員陳慶堂、副主任委員張宏全、常務監查陳瑞宗、榮譽總顧問林怡文、首席顧問丁文星及重建委員會等人出席，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、立委蔡易餘、王育敏、張嘉郡、丁學忠及雲嘉義縣副議長及雲林正副議長等重量人士都到場，場面盛大，目前廟方重建委員會已成立，並提撥5億元經費，由於新建香客大樓規畫至少要12億元，祖廟重建尚未進入規畫設計，相關勸募工作也已展開

▲東石笨港口港口宮香客大樓新建動土典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

宋徽宗四年（1122年），媽祖是第一個奉旨起駕的神明。康熙57年（1718年），皇帝敕封她為女聖，和文聖孔子、武聖關公齊名，並稱三聖。所以，媽祖才會有天上聖母的稱號。

▲媽祖被請上神案，與眾人見證動土儀式 。（圖／記者翁伊森攝）

笨港口港口宮大媽，1684年開始在北港溪（笨港溪）的港口，登陸駐駕以來，從一間蚶仔寮的草寮，到光緒30年（1904）第一次重建（硓石建築），到民國34年（ 1945）第二次重建（抿石子建築）至今，這次將是第三次重建。340年來，親自透過選乩身，請符令，雕分靈，起宮廟的四大過程，累世循環，時至今日，民國65年（ 1976年）以來，光登記有案，就已經超過18000尊分靈媽祖，6000間神壇宮廟（電腦登記有案），分布在台灣和世界各地。

▲東石笨港口港口宮香客大樓 將打掉重建。（圖／記者翁伊森攝）