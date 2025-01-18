飛機乘客直擊！SpaceX星艦發射後爆炸　網友：史上最貴煙火

▲搭機旅客清楚把星艦太空船爆炸解體殘骸劃過高空的畫面拍攝下來，引發大批網友關注。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」火箭16日發射升空後，遇上失聯等情況，太空船空中解體爆炸，殘骸如煙火從高空墜落。這一幕被當時正在搭飛機的乘客拍攝上傳社群媒體，有人笑稱「這是史上最昂貴煙火」。

News.com.au報導，大幅升級版「星艦」（Starship）系統在美東時間16日下午5時30分過後發射升空，這是SpaceX第7次星艦試飛，超重型助推器按計畫返回發射台，但上節火箭出現異常狀況，地面任務團隊與星艦失去聯繫，太空船空中解體爆炸。

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed!

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

爆炸產生的亮橘色殘骸進入大氣層，劃過英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）的加勒比海上空。馬斯克透過社群平台X發布這段畫面，自嘲「成功是不確定的，但保證有娛樂效果！」SpaceX則稱，火箭在上升燃燒過程發生「快速非計畫性解體」，團隊將審查這次的飛行測試數據進行了解。

這狀況讓數十架航班轉降其他機場或是改道、延誤，以避開可能落下的殘骸。在殘骸劃過高空的那一刻，一名搭機旅客清楚把這一幕拍攝下來，引起大批網友關注，驚嘆留言「靠窗座位的福利」、「有史以來最昂貴的煙火」。

▼SpaceX 星艦第7次測試發射失敗，殘骸劃過高空。（圖／路透）