飛機乘客直擊！SpaceX星艦發射後爆炸　網友：史上最貴煙火

▲搭機旅客清楚把星艦太空船爆炸解體殘骸劃過高空的畫面拍攝下來,引發大批網友關注。(圖/翻攝自IG)

記者詹雅婷/綜合報導

美國太空探索科技公司(SpaceX)「星艦」火箭16日發射升空後,遇上失聯等情況,太空船空中解體爆炸,殘骸如煙火從高空墜落。這一幕被當時正在搭飛機的乘客拍攝上傳社群媒體,有人笑稱「這是史上最昂貴煙火」。

News.com.au報導,大幅升級版「星艦」(Starship)系統在美東時間16日下午5時30分過後發射升空,這是SpaceX第7次星艦試飛,超重型助推器按計畫返回發射台,但上節火箭出現異常狀況,地面任務團隊與星艦失去聯繫,太空船空中解體爆炸。

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed!

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG