「天字2號黨員」蔡壁如參戰黨主席　她曝：吞不下黃國昌高傲的把戲

▲政治評論員吳靜怡認為，民眾黨前立委蔡壁如投入黨主席選舉的原因，就是因為吞不下被代理主席黃國昌羞辱。（資料照／《豈有此呂》）



實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨黨主席選舉登記昨（17日）傍晚截止，最終除了代理主席黃國昌參戰，民眾黨前立委蔡壁如也沒有缺席，對此，政治評論員吳靜怡今（18日）表示，蔡壁如之所以投入參選，就是因為吞不下黃國昌高傲的把戲，黃國昌在媒體上，一再羞辱「天字2號黨員」蔡壁如，許多民眾黨地方上的人其實都看不下去了。

吳靜怡提到，民眾黨代理主席黃國昌在媒體上，一再羞辱蔡壁如，刻意表示自己很忙沒辦法回應蔡壁如的訊息，如果這麼忙，請問怎麼管理黨務？所以，黃國昌是一位只有黨公職才能聯絡到的代理主席？

吳靜怡說明，也就是說其他人，甚或是天字第0002號黨員的蔡壁如都是個小渣渣，不配跟黃國昌通話、傳訊，也因此，地方的人也都看不下去了，蔡壁如也不吞黃國昌高傲的這套把戲，最後一刻，登記下去。

至於，蔡壁如與黃國昌有何差異？吳靜怡點出，蔡壁如是柯文哲一直叫去私下談話的人，但什麼時候，有像黃國昌把私下談話拿來當劇情鋪陳一樣蹭熱度來用，由此可知，蔡壁如登記黨主席參選是為了柯文哲，黃國昌登記參選是為了自己政治生命。

然而吳靜怡感慨，小草被網軍風向洗到看不清楚，事實上，唯一會把黨完整還給柯文哲的人，當然，就是蔡壁如，這場民眾黨的黨主席選舉，將是民眾黨的存亡之戰。

此外，吳靜怡分析，如果黃國昌當選，國會只會更亂，但民眾黨2026年之後會因為選戰成績而逐漸兵敗如山倒；如果蔡壁如當選，民眾黨會改成組織經營模式，民眾黨或許還能苟延殘喘到2028年。

不過，吳靜怡最後也開酸，自己身為前民眾黨不分區立委提名人，要站出來「唯一支持」黃國昌，民眾黨居然想要倒，那她只好順應讓民眾黨趕快倒一倒。