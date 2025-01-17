分析／黃國昌接棒民眾黨主席有3挑戰　慎防蔡壁如參選撕裂黨內團結

▲蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選登記在17日截止，前立委蔡壁如最後一刻跳出來挑戰代理主席黃國昌，黨內外一片譁然。綜觀目前黨內局勢，蔡壁如或許仍難以撼動黃國昌的地位，但這一「民主程序」的展現，勢必為步伐已踉蹌難行的民眾黨再掀動盪風雨。另一方面，黃國昌未來若順利當選，除了要持續給予前主席柯文哲在官司上的聲援外，還要面對2026佈局甚至2年條款的存廢等難題。

柯文哲目前深陷牢獄之災，日前交保暫獲自由身時，指定要黃國昌接下帶領民眾黨的重責大任。但同時，跟隨柯最久、以創黨之母自居的蔡壁如，仍不放棄要競逐主席大位的想望，在多次喊話願意溝通但未獲得正面回應後，終在17日截止前夕登記參選。

蔡壁如此舉也大出黨內意料，考量蔡目前在黨內的形象、遠離黨核心多時，聲勢與影響力都難以和今日宛如「共主」般地位的黃國昌相比較。但黨主席選舉若只有黃國昌一人同額競選，勢必無法展現黨內民主精神，但黃蔡之爭，也將為民眾黨帶來一定的影響，甚至直接影響到好不容易凝聚起來的團結氛圍。

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



儘管蔡壁如在最後一刻跳出來挑戰黃國昌，但黨內多數仍看好最終會是由黃脫穎而出。黨內人士觀察，黃國昌未來若真選上主席，如何走出首都圈是一大挑戰。該人士說，民眾黨屬性年輕、訴求改革派、著重網路傳播互動的政黨特色，這些特點黃國昌都符合；但同時，民眾黨仍有地方傳統組織需要經營，曾經有人認為，黃國昌走不出去雙北，所以如何與地方交流溝通，除了他想展現的「溫暖而富有人性」外，還有一些地方的「氣口」需要花心思了解。

黨內人士也提到，目前民眾黨立法院黨團在黃國昌的帶領之下，與同樣身為在野陣營的國民黨合作，兩黨在國會同為監督執政黨的身份，但來到地方上，卻是競爭大於合作的互動方式，這要如何拿捏也考驗領導者的智慧。

另外，2026年地方選舉的佈局規劃，也是黃國昌將要面臨的難題。黃入黨至今僅一年多，又把心思全花在國會攻防，考量黨主席需要全盤思考黨的發展，他勢必要儘快熟悉黨內的派系結構，後續才能綜整黨內人才資源、做好選將的盤點、妥適分配資源。

黨內人士說，2026民眾黨的布局目標是要讓議員席次最大化，黃國昌做為現階段民眾黨內的「王牌」，他本人是否要御駕親征？若要，黨內會期待投入艱困選區帶動整體選情，選區的選擇也要做深入思考，將自身影響力發揮到最大。

另一方面，隨著時間推進，立法院已走過2個會期，柯文哲訂出的「2年條款」時限也越來越近。現實面來說，考量黨團戰力銜接的問題，此條款的存廢勢必會被拿出來討論。黨內人士坦言，這的確是兩難，現階段立委的戰力、默契都越來越強，但2年條款是誠信原則，「現狀是維持2年條款，但如果真的考慮要變動，必須經過非常充分的討論，以及能夠說服外界的適當應處作為」。

而針對柯文哲官司的聲援，黨內人士觀察，柯文哲還是民眾黨目前最大公約數，統整多家民調數據，有越來越多人認為司法不公、以及證據不充分，「黃國昌有豐厚的法學背景，以及街頭經驗；聲援的步驟與方法，剛好是黨內最適合領導定錨」，在文宣論述戰或是街頭做更積極的抗爭，未來都會持續。