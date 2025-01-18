火線人物／黃國昌「做事果斷」與柯文哲差異大　向前衝也得學會妥協

▲角逐黨主席補選的民眾黨代理黨主席黃國昌，受欽點後，已確定成為「柯文哲接班人」。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨將於2月15日補選黨主席，由代理黨主席黃國昌與前立委蔡壁如PK，但在前黨主席柯文哲親自推薦黃國昌下，多數人心裡皆已認定結果；且從去年下半年柯文哲落難、黃國昌成為緊急應變小組召集人後，部分幕僚已作出「未來黨主席可能是黃國昌」的心理準備，但就如同黃自己形容的「個性較衝」，也造成部分幕僚有些怨言，加上多數人當初都是為了柯文哲才入黨，民眾黨不是時代力量，一旦黃國昌未來真的接下黨主席職務，黨內必然還會有一段磨合期。

柯文哲幫黃國昌鋪路 主席補選變「支不支持柯文哲大賽」

「我個人是推薦黃國昌代理黨主席，他個人的政治經驗、能力還有立法院的表現，我想大家有目共睹，所以他應該可以在這段時間，將代理黨主席做得很好。」柯文哲1月1日元旦召開中央委員會議，宣布請辭黨主席的當下，同時也特別對「小草」們宣布，自己支持黃國昌接代理黨主席。

其實柯文哲早就屬意讓黃國昌接棒，只是一直沒有好的時機點，直到他刻意在有小草旁聽的羈押庭宣布要辭黨主席、讓黃國昌幫忙，公開挺昌動作，已幫黃國昌鋪好接班人的道路，就算前立委蔡壁如也要爭取黨魁，但整場選舉已成為「支不支持柯文哲」的選擇題，更不用說，柯文哲在交保後30日晚上與黃國昌深夜長談，以及「111釘孤枝」盛況，黃國昌「柯文哲接班人」態勢底定。

▲柯文哲、黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

柯文哲與黃國昌終究不是同一種類的人，黃國昌也心知肚明，日前接受媒體專訪時透露，「我跟柯文哲比起來，我比較衝，而且我心腸沒有他那麼軟，他真的心腸太軟了，有時有些人利用他藉勢藉端做一些事情，我覺得他永遠都希望留一條路給人家走」。

被譏是關黨黨主席 毀譽參半反應兩極

與時代力量分裂脫不了關係的黃國昌，當他13日宣布投入黨主席選舉時，就有人酸他是關黨主席，因此他勢必背負此罵名前進，且他加入民眾黨才剛滿1年，就要扛下黨主席重責大任，自然會受到質疑。黃國昌在立法院形象鮮明，「咆哮」已成每週固定公式，民眾對此喜惡參半、反應兩極，但有黨內人士直言，能夠理解黃國昌的激烈行為，因為黃知道這樣才能吸引大眾目光，更成為媒體追逐焦點，「製造衝突，對民眾黨來說不是壞事，也讓民眾黨有生存空間。」

有年輕幕僚透露，對黃國昌喜好度不低，且黃私底下確實會出現「富有人性」一面，平時還會跟大家開開玩笑，但也不諱言的是，黃國昌在立法院的嚴肅形象，使部分幕僚「怕怕的」，畢竟大家還認識不久，不知道什麼時候會踩到地雷。

▲「立委黃國昌」給人的印象，「咆哮」2字絕對在榜單上，黨內人士認為，刻意製造衝突，對民眾黨不一定失分。（資料照／記者屠惠剛攝）

「他有時候就是太直接了，無形之中得罪人。」有黨內人士A舉例，柯文哲要去某些行程拜會某些人時，會知道「要通知誰誰誰」，可是黃國昌比較不會想到這塊，處理得不夠細緻，「跟柯文哲相比，黃國昌在『人』的方面考量較少，風格不太一樣，以及柯文哲會充分跟幕僚溝通討論，但黃國昌比較有自己的想法，不習慣跟旁人講，導致幕僚不知道怎麼辦。」

黨內人士B也提到相同看法，認為柯文哲習慣「聆聽後做決定」，「不過這也有壞處啦，柯文哲常常東聽聽、西聽聽，講好聽點是廣納雅言，講難聽點就是害自己思緒變混亂。」黃國昌畢竟不是政治菜鳥，或許是出身不太一樣，大部分是小團體或一人單打獨鬥，「他可以很快就有自己的想法，也直接做出決定，好處是指令非常明確，壞處是想法不一定完備。」

努力融入民眾黨組織文化 「柯規黃隨」成定律

黨內人士A提及，黃國昌在時代力量時期，就是沒處理好「人和」問題，現在必須清楚知道，這是「團體戰」而非「個人戰」，柯文哲就算自己有想法，也知道要「先聽」，「所以國昌老師必須先學習『圓融』一點。」

黃國昌自帶許多想法、做事果斷，黨內人士C笑說，「有時候我也很賭爛他啊！講話跩跩的，但也不得不承認，真的是很佩服他，畢竟我們就是很沒經驗的黨。」另外，也有人發現柯黃之間有個小小相似處，「不知道是本來作風就相似，又或是有意學柯文哲，2人都很喜歡開會時在白板寫字。」

在柯文哲還沒出事、黃國昌不需要觸碰黨務時，曾有一名黨員透露，感受得出黃國昌努力在避免重蹈時力覆徹。面對現在不得不承接黨主席大任，黨內人士D說，「民眾黨畢竟不是黃國昌創的黨，至今仍感受的出來，黃國昌有在努力學習組織文化，還有『柯規黃隨』。」

目前民眾黨多數幕僚，都是「因為柯文哲」才入黨，這群人私底下對柯文哲也時有怨言，但終究是「柯文哲的人」，這點黃國昌並非不知道。不少黨員都稱，撇除掉果斷、快速下指導棋這點，黃國昌態度都還算客氣；也有人直言，「可能他覺得我是『柯文哲幕僚』吧！但其實我也滿感謝他的，畢竟他坐到這位子，也沒必要太客氣。」

不僅如此，黃國昌也很懂得把握機會。其實早在去年12月底，民眾黨內部就流出「今年年終好像比去年少」的風聲，儘管去年是選舉年，通常薪資與福利待遇會比較好，但當時每個人都正在為柯文哲被起訴忙的焦頭爛額，想不到辛苦了整整一年、不斷上街抗議後，竟得到此種回報，不免打擊到黨內士氣。

得有更多元的形象 吸引不同族群喜歡

接下代理黨主席的黃國昌，才剛幫柯文哲籌出3000萬保釋金，馬上又答應自籌260萬補齊年終獎金缺口，雖然有些「買票」嫌疑，但募款能力也是黨主席一大考題，代理黨主席出手化解問題，讓黨職人員坦言「心裡很感激」。

▲民眾黨代理主席黃國昌6日得知民眾黨年終獎金不夠，便自籌260萬補足缺口。（資料圖／民眾黨提供）

「從現在黨的處境來看，我覺得給黃國昌接，沒什麼不好。」一位民眾黨地方人士認為，黃國昌願意承接大任，是很好的突破與開始，從黃國昌宣布參選後第一站就是拜會台北市議員，可見想「整頓一下民眾黨」，畢竟黨中央去年將多數資源放在立法院，黃國昌現在有「交出2026漂亮成績單」壓力，是該轉型、多重視地方一點。

不僅如此，黃國昌得開始與「柯文哲幕僚」展開磨合。黃國昌擁有「立委」與「代理黨主席」雙重身份，過去柯文哲是「市長」也是「黨主席」時，有公務員安排市政行程、黨內幕僚安排黨務行程，但黃國昌當代理黨主席將近2週，黨中央才赫然發現竟不太清楚黃的行程，前幾天緊急建立正式對口，包括規劃過年發春聯、走春行程。

此外，黨中央也必須幫助黃國昌「調整風格」，就好比昨（17）黃國昌穿著皮衣現身立院，被形容「黃仁昌」，黨內幕僚直言，「黃國昌給人形象太硬梆梆，要當黨主席或要選舉的話，得有更多元的形象，吸引不同族群喜歡，他可能自己也沒意識到這問題，這是彼此間需要調整的一步，也藉由每次的磨合，讓黃國昌更習慣我們這些柯文哲幕僚，就算他在立院辦公室的那些人才是核心，但我們也要重新排列組合，成為一個新的團隊。」

黃國昌過去是時代力量黨團總召，後來成為民眾黨團總召，一人身兼兩個不同政黨立院總召，已經創下紀錄了，如今他又投入民眾黨主席補選，一旦當選，這位曾是時代力量黨主席的人，又將再寫下歷史。

▼過往黃國昌幾乎都是穿西裝打領帶，或是T恤加西裝外套，黨內幕僚希望幫黃國昌創造多元形象，就如同17日穿黑皮衣的模樣。（資料圖／記者屠惠剛攝）