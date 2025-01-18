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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌統刪60%中央機關特別費　韓國瑜、周萬來也遭殃

▲▼立法院院會 表決 總預算 通案 主決議 部分。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會表決總預算通案部分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院院會審查114年度中央政府總預算案，昨下午表決通過藍白協商後的通案刪減原則，將刪減939億7500萬元（約3%）。綠委郭國文表示，黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連韓國瑜、江啟臣、周萬來的特別費也刪掉了，「藍白應該是認為院長做的很糟糕、證實周萬來是周亂來，才會需要刪掉60%特別費，這一年來配合演出，依舊躲不過黃國昌的大刀。」

立法院會昨處理中央政府總預算案「通案刪減部分」，朝野也為此進行表決大戰，最終在國民黨、民眾黨立委聯手合作下，總刪減數939億元7,500萬元，其餘個別委員提約800案，待下周一院會處理。通案刪除部分，數位發展部、國家通訊傳播委員會旅費全數刪除，而原本引起反彈的刪除各機關水電費，在野黨則縮手，將教育部所屬各級學校及各級公共圖書館、博物館、美術館、中央研究院、各科學園區管理局除外。

郭國文也指出，黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連韓國瑜的特別費也刪掉了，黃國昌真不給韓國瑜、江啟臣、周萬來面子，竟然把他們的特別費砍掉60%！
​​
郭表示，所以，藍白應該認為韓國瑜院長做的很糟糕，協商不好好主持，議場內控不好秩序；覺得周萬來秘書長沒有維持議事公正，證實周萬來就是「周亂來」，才會需要刪掉60%特別費。每月特別費刪除結果，韓國瑜一個月從79,100元變31,640元、江啟臣一個月從44,200元變17,680元、周萬來一個月從39,700元變15,880元。

郭國文質顏，白的統刪不放過韓國瑜，藍的又傻傻被牽著鼻子走，果然藍白狠起來連自己人也刪，韓國瑜、江啟臣、周萬來雖然這一年來配合演出，依舊躲不過黃國昌的大刀。
 

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