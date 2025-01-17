　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如

▲▼蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）

▲蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金等案遭羈押禁見，日前辭去黨主席後，黨內隨即規劃進行主席補選。根據黨中央規劃，主席補選登記至今（17日）晚間6點截止，除了已正式表態的代理主席黃國昌外，近期動作頻頻的前立委蔡壁如也登記參選。

民眾黨今表示，關於第二屆黨主席補選，截至登記截止時間17日下午6點為止，共有2人登記線上報名，為代理主席黃國昌、前立委蔡壁如，後續台灣民眾黨選舉委員會將進行候選人資格審查，待審查後將正式公布。

柯文哲目前深陷牢獄之災，日前交保暫獲自由身時，指定要黃國昌接下帶領民眾黨的重責大任。依據黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推1人代理；如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

根據民眾黨黨內規定，參與主席補選者應於2024年2月14日以前入黨，以符投票日前1年入黨的規定，且需過去曾經、現在具中央委員資格。

民眾黨第二屆黨主席補選時間訂於2月15日上午9點至下午4點舉行，以網路投票方式進行。且根據規劃，2月4日會公開抽籤、2月6日公告選舉公報列出名單及政見，並分別在2月8日、14日舉辦2場政見發表會。在15日選舉投票完成後，19日正式公告當選名單。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機
過年前再變天！強烈冷氣團影響時間曝
快訊／黃仁勳現身緯創尾牙！加碼特獎抽出十名幸運兒
句尾有ㄛ不寫「喔」！教改變「呵」　眾人傻了：好嘲諷
快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如
藍白大砍監院預算　監察院：將使業務近乎停擺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘喊話黨公職投入大罷免　綠尊重公民團體：憲政救濟程序優先

宜蘭縣府人事調整　劉富美、游宏隆分任財稅局長、勞工處長

表決前1分鐘才拿到總預算統刪版本　柯建銘拿拐杖怒敲發言台

拍板！東經124度為界　外交部：台日漁船作業界線達成共識

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如

藍白大砍監院預算　監察院：將使業務近乎停擺「恐有違憲之虞」

快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

公平會人事案李鎂、洪財隆未過關　行政院表達遺憾

在野黨大砍農業部預算　全國養豬協會串連反對：不排除到立院抗爭

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

柯建銘喊話黨公職投入大罷免　綠尊重公民團體：憲政救濟程序優先

宜蘭縣府人事調整　劉富美、游宏隆分任財稅局長、勞工處長

表決前1分鐘才拿到總預算統刪版本　柯建銘拿拐杖怒敲發言台

拍板！東經124度為界　外交部：台日漁船作業界線達成共識

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如

藍白大砍監院預算　監察院：將使業務近乎停擺「恐有違憲之虞」

快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

公平會人事案李鎂、洪財隆未過關　行政院表達遺憾

在野黨大砍農業部預算　全國養豬協會串連反對：不排除到立院抗爭

柯建銘喊話黨公職投入大罷免　綠尊重公民團體：憲政救濟程序優先

CASETiFY限時「第二件半價」要入手要快　蛇年限定手機殼登場

宜蘭縣府人事調整　劉富美、游宏隆分任財稅局長、勞工處長

地方統籌稅款紅包近466億元 　1／20前入帳

最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

表決前1分鐘才拿到總預算統刪版本　柯建銘拿拐杖怒敲發言台

小S看到「格鬥界許光漢」當場哭了　三浦孝太全身被摸遍：我滿開心的

凱莉狂被說教「怎麼當好媽媽」！　累翻回嗆：怎這麼多網路婆婆

尹錫悅關押後首發聲！發表「獄中書信」激勵粉絲　離譜內容曝光

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

快訊／公平會人事案表決結果出爐「藍白封殺兩人」　陳超明跑票

快訊／死囚黃麟凱昨槍決　賴清德向受害家屬致意：這麼多年辛苦了

快訊／韓國瑜發春聯！　黑粉脫褲露紅內褲嗆「毀憲亂政」

12台人領陸身分證　1人我國戶籍已註銷

黃麟凱昨伏法　師鐸獎女師遺屬喊「除惡務盡」：別只是過場而已

遭記者堵訪問死刑看法　賴清德「伸手隔開距離」提醒：不用那麼近

被綠做這張圖卡　昌：預算刪定了

苗博雅曾轟別拿死囚暖民調！今卻靜悄悄　羅智強酸：尚書大人真機靈

國民黨大砍總預算挨轟　傅崐萁：只刪1111億元、3.47％跟往年差不多

快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

大咖導演揪到國會抗議藍營刪公視預算　陳玉珍亂入記者會起衝突

鄭銘謙簽准死刑執行　羅智強：謝謝打臉我

黃國昌嗆范雲：老師，太丟臉了啦

快訊／死囚黃麟凱遭槍決　民進黨：支持政府依法行政

更多熱門

相關新聞

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

藍白接連拋出上千筆凍刪預算的提案，但隨著愈來愈多凍刪理由與金額曝光，讓輿論質疑在野黨根本是將預算審議當作報復性工具使用。對此，律師呂秋遠表示，本屆的立委已經要就任一周年了，當初有些人投票給藍白，是想教訓民進黨，不料，最後結果害到的是大家的未來。

快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

民進黨批藍營多項爭議提案毫無邏輯　「根本是言論審查非預算審查」

民進黨批藍營多項爭議提案毫無邏輯　「根本是言論審查非預算審查」

砍3000億仍有2.9兆預算　民眾黨酸：蔡英文能運作好賴清德不行？

砍3000億仍有2.9兆預算　民眾黨酸：蔡英文能運作好賴清德不行？

工商界罕見為總預算拜會綠黨團　柯建銘：支持大罷免是企業最好投資

工商界罕見為總預算拜會綠黨團　柯建銘：支持大罷免是企業最好投資

關鍵字：

柯文哲民眾黨蔡壁如黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面