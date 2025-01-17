快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如

▲蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金等案遭羈押禁見，日前辭去黨主席後，黨內隨即規劃進行主席補選。根據黨中央規劃，主席補選登記至今（17日）晚間6點截止，除了已正式表態的代理主席黃國昌外，近期動作頻頻的前立委蔡壁如也登記參選。

民眾黨今表示，關於第二屆黨主席補選，截至登記截止時間17日下午6點為止，共有2人登記線上報名，為代理主席黃國昌、前立委蔡壁如，後續台灣民眾黨選舉委員會將進行候選人資格審查，待審查後將正式公布。

柯文哲目前深陷牢獄之災，日前交保暫獲自由身時，指定要黃國昌接下帶領民眾黨的重責大任。依據黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推1人代理；如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

根據民眾黨黨內規定，參與主席補選者應於2024年2月14日以前入黨，以符投票日前1年入黨的規定，且需過去曾經、現在具中央委員資格。

民眾黨第二屆黨主席補選時間訂於2月15日上午9點至下午4點舉行，以網路投票方式進行。且根據規劃，2月4日會公開抽籤、2月6日公告選舉公報列出名單及政見，並分別在2月8日、14日舉辦2場政見發表會。在15日選舉投票完成後，19日正式公告當選名單。