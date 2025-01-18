冷到-11℃！川普就職移至室內　維安重新布局「逾萬賓客減剩700人」

▲川普的首個任期是在國會山莊的台階上宣誓就任美國45任總統。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普即將在美東1月20日舉行就職典禮。然而，由於華府當天預計將出現低至華氏12度（約攝氏零下11度）的極寒天氣，因此川普決定將原定在室外舉行的活動改至國會大廈圓形大廳舉行，但外媒認為，這項改變將導致多數持票觀眾無法親自參與典禮，並對執法和維安計畫帶來新挑戰。

據CNN報導，為應對異常寒冷的天氣，川普17日在自家社群平台Truth Social宣布，他將在圓形大廳內完成宣誓儀式，同時開放第一資本體育館供民眾現場觀看這場歷史盛事，並舉行總統就職遊行。

據悉，這項決定已獲國會就職典禮聯合委員會批准，但報導稱，原定在室外舉行的就職典禮預計有數十萬持票觀眾參與，但圓形大廳僅能容納700人，當局無法讓所有人都入場見證川普就職，使得大量民眾需被重新安置。

▲川普上次舉行就職典禮時，華府擠滿了前來觀禮的觀眾。（圖／達志影像／美聯社）

相關單位17日發出通知，這場典禮只開放給國會議員、其配偶及受邀貴賓參加，除了持有月台票和西陽台票的觀眾可能可以進入大廳觀禮外，絕大多數持票觀眾將難以參加現場活動，建議選擇其他指定地點觀看轉播。委員會承諾，他們將設置更多可以觀看典禮轉播的地點，以緩解大量人流無法現場觀禮的失望情緒。

報導稱，除了重新安置觀眾外，執法機構也須重新制定安全計畫，在短短3天內，將原先為室外活動設計的安保措施改成室內維安計畫。目前，特勤局與國會警察等部門都已加入進來，針對圓形大廳及體育館的新場地設計新維安計畫，所幸在室內舉行活動相對容易控制人流，預期將減輕部分維安壓力，但大規模設置圍欄設置並對入場者進行安全檢查預計仍會持續。

美國上一次在室內舉行總統就職典禮是前共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）1985年第2度就任之時。當時，這場典禮也因氣溫凜冽被推遲一天，並移至圓形大廳舉行。然而，川普的就職典禮挑戰更大，因涉及數倍於室內場地容量的觀眾需求，以及更複雜的安保規模。目前，國土安全部已將相關活動列為國家特別安全事件，派出逾2.5萬執法人員與軍人參與維安工作。