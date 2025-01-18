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大陸 大陸焦點 特派現場

習川通話　陸專家：川普上台不會立即施壓「先談不是先打」

▲▼ 「川習會」上午於人民大會堂登場！　擬發表共同聲明。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平與川普過去曾多次會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平17日與美國候任總統川普通電話，雙方同意建立「戰略溝通管道」。對此，大陸專家認為，這說明了川普上台後不會立即施壓、加徵關稅，而是更願意先談，而不是先打。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯在接受陸媒訪問時表示，習川此次通話有四個重點，第一，中方表達對川普第二任期中美關係發展的期待和願景，即順利開局、穩中有進。

第二，強調中美關係的性質不是零和，不是競爭對手，不是中國取代美國、挑戰美國霸權，而是可以成為夥伴和朋友，都各自逐夢、致力於讓人民過上更美好的生活。

▲▼ 「川習會」上午於人民大會堂登場！　擬發表共同聲明。（圖／達志影像／美聯社）

第三，各自提出關切問題。中方重點提出兩個核心關切：台灣和經貿問題。據川普通話後在社交媒體上的發帖，美方提到貿易平衡、芬太尼、TikTok等議題。第四，雙方同意建立戰略溝通管道。

吳心伯指出，所謂「戰略溝通管道」有三個特點，代表兩國元首、最高權威性、高級別，「該機制有助於雙方瞭解彼此戰略意圖、對接兩國關係並向前推進。」

吳心伯認為，雙方同意建立這一交流機制，意味著程序上先由元首定調、確立路線圖，接著交由職能部門落實，啓動該機制。

吳心伯直言，這次通話為接下來處理中美關係定了積極、建設性的基調，「既然雙方同意通過戰略溝通渠道處理雙邊關係，說明川普上台後不會立即施壓，包括加徵關稅等，儘管後續難免仍會付諸實施，但從目前來看，美方更願意先談而不是先打，雙方也希望以溝通開局，這些都是好跡象。」

▲▼ G20,川習會。（圖／達志影像／美聯社）

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