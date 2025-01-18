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美真有總統被冷死！冒寒風上任「肺炎病逝」　川普怕爆改室內宣誓

▲▼川普,哈里森（William Henry Harrison）。（組圖／路透、翻攝自維基百科）

▲川普（左）吸取前總統哈里森（右）在就職典禮後病逝的前車之鑑，將活動改至室內進行。（組圖／路透、翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

美國即將在美東1月20日舉行總統就職典禮。然而，華府當天預計將出現低至華氏12度（約攝氏零下11度）的極寒天氣，因此川普決定將原定在室外舉行的活動改至國會大廈圓形大廳舉行。川普此舉是美國近40年來第一次做出的重大改變。這項決定被認為是吸取了第9任總統哈里森（William Henry Harrison）因就職當天惡劣天氣，最後病逝的教訓。

據福斯新聞報導，川普17日在自家社群平台Truth Social宣布，他將在圓形大廳內完成宣誓儀式，同時開放第一資本體育館供民眾現場觀看這場歷史盛事，成為美國繼前共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）1985年在室內宣誓就職，時隔40年後，再次有總統在室內舉行就職典禮。

報導稱，川普對極寒天氣的擔憂其來有自，因為美國第9任總統哈里森（William Henry Harrison）在1841年3月4日上任當天，華盛頓正值寒冷多雨的天氣，而這名總統就在室外冒著風雨，花了2小時，未戴帽子、大衣或手套，發表了一篇長達8445字的就職演說。儘管哈里森的行為展現了其堅毅形象，但這名總統卻在上任一個月後因病去世，成為美國史上任期最短的總統。

據維吉尼亞大學米勒中心稱，人們普遍認為哈里森總統是在典禮患上感冒，後來感染肺炎去世，但一項發表於《臨床傳染病》的研究指出，哈里森的死因可能與華府當時惡劣的衛生條件有關，推測腸炎才是真正的致命主要原因。研究指出，同時代的美國總統詹姆斯‧波爾克（James Polk）和扎卡里·泰勒（Zachary Taylor）也曾因類似症狀而患病甚至去世。

►►冷到-11℃！川普就職移至室內　維安重新布局「逾萬賓客減剩700人」

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