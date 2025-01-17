人夫上車「改口要去養生會館」　他一聽暗黑真相！老司機：賺爛了

▲客人要中途下車，要偷跑去養生會館。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「其實規定是死的，人是活的！」一名小黃司機透露，客人透過APP預約叫車，但一上車卻要求改去某養生會館，與設定的地址不同，原來他騙老婆要去友人家喝酒，當下原PO婉拒變更行程，結局神展開。引發千名網友笑虧，「有道德的司機，回頭跟老婆講，再賺老婆給你的小費！賺爛！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，最近載到一位客人，才坐上車就說要去XX養生會館，但與APP上顯示的地址並不一樣，客人才解釋暗黑真相，騙說老婆要去友人家喝酒，老婆主動幫叫車時也順手設定好地址。

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客人接著說，「拜託！中途讓我下養生會館就好，之後你一樣開到終點結束行程。」當下原PO回應，這樣不符合規定，沒想到客人隨即伸手，給了一張500元當小費，當下原PO改口回應，「其實規定是死的，人是活的，我們馬上出發！」

文章引來3千多人笑虧，「結果老婆給司機1000元，如果老公中途下車就告知她」、「老婆早在隔壁包廂埋伏了，只看心情要不要抓而已」、「結果發現老婆也在養生會館...」「有道德的司機，回頭跟老婆講，再賺老婆給你的小費！賺爛」、「沒有什麼 是一張不能解決的 ，一張不能就兩張」、「我還以為會拿出5000元」、「一堆人的婚姻就是這樣縱容走到盡頭」、「只要錢到位，什麼規矩都沒了」、「司機可以從老婆那邊賺更多喔」。

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