高雄計程車限定10天實施「春節加成」　每趟次加收50元

▲高雄計程車限定10天實施春節加成，每趟次加收50元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

農曆春節即將到來，高雄市府交通局表示，依往例114年高雄市計程車春節加成1月24日至2月2日共10天，除原日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收50元。由於計費表納有春節加成功能，民眾依跳表金額支付車資不需再額外加付50元。

為體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市春節期間計程車運價加成實施期間為1月24日凌晨零時至2月2日夜間12時止，共計10日。

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另外，交通局製作春節期間運價加成貼紙，免費贈送高雄市計程車相關公（工、協）會及合作社等協助發送司機張貼，藉此擴大宣導春節運價加成相關資訊。

▲高雄計程車限定10天實施春節加成。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局說，搭乘計程車時司機依規定按表收費，民眾搭乘計程車下車前向司機索取乘車證明，保障自身安全及權益，如有遇見司機用喊價方式而未依跳表收費，可記下所搭乘的時間、地點及車號、司機姓名等向交通局申訴（檢舉電話：07-2226816），一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9,000元至9萬元罰鍰。

交通局呼籲，春節期間民眾有返鄉、探訪親朋好友或旅遊踏青等外出需求，計程車司機切勿為了賺取更多車資向民眾違法喊價，一旦遭到查獲重罰將得不償失。