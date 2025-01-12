2千萬點擊〈必巡〉曾瑋中、郭婷筠趕場尾牙車禍　計程車疑插隊

記者許權毅／台中報導

唱紅〈必巡〉的歌手曾瑋中與女歌手郭婷筠9日到台中趕場參加尾牙，結果搭乘計程車時，車輛與一台大貨車發生擦撞，讓2人差點趕不上演出。今日車禍現場曝光，只見一輛貨櫃車與小黃同時要進入台74線匝道，結果直接撞上，所幸曾瑋中、郭婷筠以及雙方駕駛都沒受傷。

▲曾瑋中、郭婷筠台中搭乘計程車車禍，車輛與一台貨櫃車擦撞。（圖／記者許權毅翻攝）



烏日警分局表示，該案發生在9日18時46分，譚男駕駛計程車沿著高鐵三路中間車道向左變換，要進入台74線匝道，另一名貨櫃聯結車則是沿著內線直行，2車發生擦撞，所幸現場無人受傷，肇責待釐清。

▲曾瑋中、郭婷筠9日一同到台中替某企業尾牙演出。（圖／翻攝曾瑋中Threads）



不過計程車上乘客大有來頭，是唱紅台語歌曲〈必巡〉的曾瑋中，該首歌曲已經創造2千萬點擊率，另名比賽出身知名女星郭婷筠同樣站穩台語界，2人9日正是受邀到台中某企業尾牙演出，不料從高鐵站轉乘計程車時，發生車禍。

▲▼曾瑋中、郭婷筠搭乘的計程車疑似插隊釀禍，一度卡住台74線匝道。（圖／記者許權毅翻攝）



現場照片拍下，曾瑋中、郭婷筠搭乘的計程車，左前車頭跟陽明貨櫃車右側車身撞上。現場監視器則拍下，當時匝道口車輛車速都不快，但小黃疑似未禮讓直行貨櫃車，才釀此事故。

警方也呼籲，駕駛人行車由同向二車道進入一車道時，應讓直行車道之車輛先行。如在交通壅塞時，則內、外側車道車輛應互為禮讓，逐車交互輪流行駛，並保持安全距離及間隔，以確保行車安全。