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73萬人領錢了！他曬「7萬3年終獎金」　網嘆：餓不死的行業

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲軍公教人員領錢了！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

73萬名軍公教人員在今（17日）領錢了！有網友分享，前兩天已先收到年終明細，擔任管理員的他可拿到7萬多元 ，而其他公職同事，也分別拿到8萬5000多元、8萬6000多元，另一名教師則領到8萬9000多元。文章曝光後，不少網友直呼，「認真覺得公職年終很少，之前在銀行櫃檯第一年，年終就超過這個金額了！」

一名網友在Dcard分享，身為管理員的他，先在15日收到公務員年終獎金的信件，且於今天入帳，職等為「委任3本5」，拿到7萬3680元。

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同時，原PO也分享其他同事年終，同樣為管理員（委任5功5）領8萬8530元，另一位技士（薦任6本1）領8萬6295元、還有一位老師年終為8萬9610元。

底下網友熱議，「認真覺得公職年終很少，之前在銀行櫃檯第一年，年終就超過這個金額了，績效獎金另計」、「公職真的是賺不多也餓不死的慘業」、「這年終是讓原本報考率很低的公職雪上加霜嗎」、「年終比我月薪還少...辛苦了」；但也有人認為，「好多了，我們傳產沒年終」、「已經備考3年了，為了餓不死繼續加油」、「公職果然爽，比在底層當作業員好太多了」。

軍公教年終在今天入帳，依規定，考績甲等者，可以領到1個月考績獎金，加上年終獎金，則可領到2.5個月的獎金；考績乙等者，考績獎金僅0.5個月，但加上年終獎金，仍可領到2個月的獎金。由於有7成5的軍公教考績可列甲等，多數軍公教在農曆過年前可領到2.5個月的獎金。

至於1月1日調薪3％的部分，差額需待總預算審核後才能領到，立院三讀通過後，再依照行政程序處理回溯發放，因此會在事後補發。

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