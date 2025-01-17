藍白質疑賴政府執行死刑救民調　綠：總統民調穩定五成、又不是9%

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

在憲法法庭判決死刑合憲後，法務部昨首度執行死刑。總統賴清德今（17日）表態支持法務部依法行政。藍委吳宗憲、白委張啓楷都質疑，賴清德政府執行死刑第一槍，是為搶救低迷民調。黨政人士指出，國民黨多年來不斷拿死刑操弄民粹，但都忘了馬英九總統任內將兩公約國內法化，加上時任法務部長王清峰貫徹廢死理念，才成為議題。所有民調都顯示需要迷途知返的是在野黨，賴總統民調穩定五成，又不是9%。

對於藍白質疑，綠委郭昱晴指出，不管是《美麗島電子報》、「台灣民意基金會」的長期民調，賴清德支持度、信任度都穩定維持在五成到五成五，稱靠執行死刑救民調的說法，完全是悖離現實的無稽之談。郭質疑，國民黨與其有時間操作死刑議題，持續製造社會對立，不如趕緊回歸本業，謹守立法委員職責，儘速審查行政院總預算案。

郭昱晴表示，現行在立法院持續毀憲亂政、胡作非為的國民黨，胡亂刪、凍總預算的行徑，已經引爆全民怒火，如今才緊急撤案要轉移焦點、清理戰場，恐怕難以力挽狂瀾，為時已晚。郭強調，多家民調都顯示，國民黨的不滿意度已經多月持續攀升，幾乎所有國民黨區域立委都被點名，或民間開始自主進行連署罷免，事實上，真正該搶救民調的是國民黨才對吧？

黨政人士指出，法務部依嚴謹的程序，詳細審核所有死刑犯是否合乎憲法法庭判決意旨，確認黃麟凱不具不得執行死刑事由，才依法簽請部長令准執行。從程序正義、人權價值角度看並無疑義。

此人士表示，國民黨多年來不斷拿死刑操弄民粹，但都忘了是馬英九總統任內將「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」國內法化，加上時任法務部長王清峰貫徹廢死理念，廢死才成為議題。現在所有民調都顯示需要迷途知返的應該是在野黨才對吧？賴總統民調穩定五成，又不是9%。

黨政人士表示，賴清德在總統候選人辯論會時就清楚表達，台灣現在沒有廢死，但執行死刑有縝密程序，廢死需要高度社會共識；希望問題回到源頭改善，最好的刑事政策是社會政策。在憲法法庭做出死刑合憲判決後，賴清德也表示尊重，期待相關部門依判決意旨修正配套法規，以符合程序正義、人權價值，讓法制更加完善。不管是殺害馬來西亞籍鍾姓女大學生的梁育誌，日前更審仍獲判死刑。或是昨日執行黃麟凱的死刑。都證明只要依法合憲，死刑仍然存在，瓦解國民黨煽動民粹、拿死刑政治操作的惡質行徑。

黨政人士指出，不管是司法檢調偵辦貪腐案件，國會各種亂象，乃至執行死刑，屢有總統介入的不實影射。但賴清德的態度始終一致，尊重司法獨立、國會自主，台灣是法治的國家，一切都要依法合憲。