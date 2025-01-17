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民進黨批藍營多項爭議提案毫無邏輯　「根本是言論審查非預算審查」

▲▼民進黨召開「得不到就毀了你！譴責藍白報復性惡刪總預算」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨召開「得不到就毀了你！譴責藍白報復性惡刪總預算」記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

立法院進入本會期最後三天，將密集處理「114年度中央政府總預算案」，國民黨與民眾黨立院黨團皆提出案海策略，部分提案，引發民間反彈，影視藝文界更發起連署抗議。民進黨今（17日）召開記者會表示，強烈譴責以傅崐萁、黃國昌為首的藍白立委，嘴上說爭取民眾福祉，卻用荒謬提案大幅刪減警消海巡、農民、影視藝文、青年學子的相關預算，不僅癱瘓政府運作，更使人民福利與權益嚴重受損。

民進黨發言人卓冠廷、吳崢今召開「得不到就毀了你！譴責藍白報復性惡刪總預算」記者會，卓冠廷痛批，國民黨在立法院假監督之名大行文化戒嚴之實。凡國民黨不喜歡的就提案凍刪，包含提案刪除公視全數23億經費，竟是因不滿歷史劇《聽海湧》詮釋角度。金馬導演楊力州出面喊聲反對，竟遭陳玉珍嗆聲「惡僕欺主」、「真的是名導追著你拍片都來不及了！只想依賴老百姓納稅錢補到自己口袋」。

卓冠廷表示，國民黨的「陳玉珍們」傲慢無知至極。就連國際大導李安都受惠於政府補助金，從當年李安勇闖國際的《囍宴》到近年優秀的節目作品如《模仿犯》、《想見你》也都有政府的補助支持；自己過去在擔任台中市新聞局長時，《大佛普拉斯》獲得台中市在內等多個縣市的補助，台灣的國會議員竟不是向每年挹注OTT影視300多億韓元的南韓看齊，反而只因台灣影視業產出自己不喜歡的內容就刪減預算，根本是言論審查非預算審查。

卓冠廷也說，國民黨不滿中正紀念堂增設紀念台灣民主運動史的展覽，就提案刪除藝術業務推展預算3000萬、凍結7000萬，還要求「文化部停止中正紀念堂轉型正義相關工作」後才能動支預算，痛批根本就是威權復辟，國民黨刪除文化預算根本毫無邏輯，包含葉元之因才剛剛成立的黃牛辦公室還沒杜絕黃牛，就刪除政府打黃牛經費1000萬；魯明哲刪除200萬預算，竟把「文化幣很多人都拿去買書」當理由；王鴻薇聲稱歌仔音樂劇《1624》去年拿太多補助、排擠其他表演，結論居然是刪掉7500萬傳統藝術推廣預算。

卓冠廷也補充，除了文化預算以外，也要替全國準爸媽、新手爸媽講話。國民黨立委黃健豪竟拿「陪產假、陪產檢假、產檢假薪資補助」開刀，大刪勞動部就業平等預算3000萬、再凍結4341萬，而原因竟然是覺得勞動部提供的彈性育嬰留停選項應該增加，一手要求增加業務一手刪預算，毫無邏輯可言，僅為了刪預算卻讓新手爸媽全遭殃。國民黨為了刪預算什麼理由都找得出來，透過把持國會來對國家實行文字獄，是對民意殿堂的最大侮辱。

吳崢指出，藍白提案才是真的「惡僕欺主」，立委在國會的職責是監督預算，而不是把人民福祉的預算通通刪光。國民黨及張嘉郡一面宣稱要提高公糧收購價格、照顧農民，一面卻用行動傷害農民，把農業部的業務費全數刪除，農業部要如何執行協助老農津貼、職災保險等申請工作？更把農業部農業管理的業務費3.3億，大砍2.9億，高達90%預算，農業部要如何推動農業轉型？

吳崢表示，國民黨日前強行修法提高警察退休所得替代率，宣稱要照顧警消，但王鴻薇卻將消防署消防救災業務預算中，用於消防員新式頭盔防護裝備、戰術緊急傷患的救護訓練等支出，竟以是否為未來戰爭災害做準備為理由大砍1億元，置消防員於危害風險之中，難道消防員救災不應被保護？國民黨不只欺負消防員，還一邊提案要求消防署對山難進行宣導，卻又提出全數刪除消防署業務宣導費，根本亂提一通。

吳崢更痛批，國民黨提案就是欺負基層，特別國民黨賴士葆，提案刪除一般行政費用，將維持辦公室整潔費用砍掉，連清潔費八十萬預算都不願意給，警察同仁不應該把時間集中在保衛人民安全的勤務嗎？不只如此，海委會預算包含慰勞維護海域安全作業同仁的加菜金，賴士葆委員也大刀一砍，出手刪減。

吳崢更強調，在野黨多次強調政府要打詐，但藍白就是說一套做一套，黃國昌提案，刑事警察局業務費編預算處理打詐，因為詐騙事故頻傳，為了有效打詐，所以砍兩億元，難道預算越少，打詐越有效嗎？國民黨也逆著民意和打詐過不去，國民黨黨團提案業務宣導費全數減列兩億三千萬元，這筆預算是用於反詐專線、教導民眾識別詐騙的經費。
 

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