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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營提案砍千億總預算　游淑慧曝5心得：刪「這三人」近百萬特別費

▲▼游淑慧講京華城。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

記者郭運興／台北報導

立法院審查今年度中央政府總預算，國民黨團今（17日）說明，共提案刪除1111億元，跟往年刪除幅度差不多的。對此，國民黨台北市議員游淑慧分享自身16年審預算的5大心得，他認為，史上超高的3.2兆總預算，不可能沒有浪費、浮編和私心在，所以嚴審嚴刪預算，抓出趁機轉移預算的人。她也建議「爛蘋果部會首長特別費刪除」，尤其卓榮泰、陳時中和陳菊，他們要近百萬特別費公關費幹什麼？

游淑慧表示，先講結論，第一，審預算不是為了砍預算，而是為了抓漏抓偷抓浮編。第二，省下來的預算，建議用於償還債務餘額，少支出多還債、健全國家的財務紀律。

游淑慧表示，要怎麼樣刪預算，讓官員會痛，又不要影響到民生權益、國家運作，和大部分認真的公務員業務。過去16年她不是「被審」預算，就是「審人」預算，分享五大心得。

游淑慧指出，第一「媒體文宣政策和行銷預算刪掉沒關係」，屬於全國性的重要的政策發佈，媒體新聞本來就會報導，不需要政府花錢買時段。而政府做得好不好，人民本來就會有感受，需要花錢置入洗腦嗎？如果真的必須要花錢來行銷重大政策，為什麼不是所有媒體都要行銷？而總是特定媒體拿到標案？

游淑慧再指，第二「浮濫的出國考察預算刪除不用說」，合理的出國學習浮濫的出國遊玩，比較看看之前的出國考察報告就知道了，同樣的地方一去再去，同樣的目的複製貼上，其實不難判斷，例如，之前的數位發展部和唐鳳，一直出國一直出國，然後呢？錢燒掉了、人走了，什麼成績都沒有。

游淑慧說，第三「爛蘋果部會首長的特別費刪除」，尤其是卓榮泰、陳時中和陳菊，一個只會跟立法院唱反調的行政院長、一個喜歡到處應酬的政務委員、應該已經很多人請他吃飯了、一個不知道在幹什麼的監察院長，他們要近百萬的特別費公關費幹什麼？

游淑慧再說，第四「養活公關公司、不知所謂的各式小型活動預算應該大量減少」，若去看參加這類的活動的人，常常發現這種奇奇怪怪的小型活動，常常淪為少數人自己在玩，每年都在辦，也不知道政策意義是什麼可能就是綁樁、養公關公司跟下預算。

游淑慧提到，第五「遇增多留三分心」，遇到比往年增加的大額預算，要逐筆請行政機關提出預算說明，看細項比價、質詢答復了解。

游淑慧透露，坦白說，這幾天，她和國民黨的委員也有提出一些公務員反應的憂心，可能因為自己也曾是公務員，所以特別會從公務角度看事，他們當然會擔心所謂「業務費刪到一元」和「留人不留錢」會影響到常規業務。

游淑慧認為，自己也跟黨團委員說，絕大部分的公務員都是很認真的，不做事的通常都是高階的政務官。因為他們官位的得來，不是靠做事，而是靠服務民進黨，這種服務可能包括手上預算。

最後，游淑慧強調，史上超高的3.2兆的總預算，不可能沒有浪費、浮編和私心在，嚴審嚴刪預算，除了避免浪費，就是要抓出有人趁機把國家的預算，轉移到其他特定人的身上，例如過去的媒體文宣標案，所以精準打擊、守住國家的錢。

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