挺公視遭威脅！金馬獎導演妻子發聲　「只能更堅強為孩子未來努力」

▲金馬獎導演楊力州不滿公視預算遭藍委提案全砍，進而發起行動呼籲影視界關注此事，不料，家人卻因此遭到網友留言威脅。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

金馬獎導演楊力州日前針對國民黨立委陳玉珍砍掉公視23億元預算的提案，呼籲影視界一起站出來聲援公視，然而，今（17日）同為影視工作者的妻子朱詩倩透露，私下收到眾多留言威脅，甚至波及孩子，身為母親的她，雖然非常無助，但也只能更堅強，為了給孩子好的未來而努力。

楊力州15日表示，台灣的影視工作者儘管政治理念不盡相同，但對創作尊重的高度是一致的，因此，面對陳玉珍提案砍掉公視23億元的預算，他要邀請影視界的朋友一起投入公民罷免團體的影片支援工作。截止昨晚則已有超過八十位的導演、攝影師參與計畫。

不過，就在稍早，楊力州妻子朱詩倩發文提到，自己是來自深藍家族，但一直是政治冷感的人，和楊力州交往時去看職棒，她總是幫錯隊加油，楊力州是兄弟象迷。

朱詩倩透露，昨天短短24小時內，楊導的手機響不停，上百通訊息及來電不斷湧入，楊導因為必須專心拍攝，所以只能把手機交給她，「看到他連吃顆飯糰的時間都沒有，為的是要完成一部老人公益影片，希望如同我們的父母能更有尊嚴的活著」。

為此，朱詩倩強調，這是楊導的工作，也是她必須承擔的日常。此外，因為楊導日前的發文及行動，得到影視工作者巨大的迴響，要一起並肩而行，身為妻子的她一定支持，但身為母親的她，也開始不安地在眾多留言中小心翼翼地尋覓可能的威脅。

朱詩倩點出，這些留言包括，「送楊力州小孩X X X」、「他們讀哪裡」等，更多的留言是惡意中傷的髒話謾罵，她希望這些都是殭屍帳號留言，自己從沒想過必須擔心孩子上下學是否安全。朱詩倩表示，身為母親的她願獨自承擔，雖然非常無助，但也只能更堅強，為了給孩子好的未來而努力，請罷免他們。