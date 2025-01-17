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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

記者陳家祥／台北報導

死刑犯黃麟凱12年前以童軍繩勒斃女友及女友母親，判處死刑定讞，16日於台北看守所刑場伏法。此次執行死刑的時機點引發各界好奇，民眾黨團總召黃國昌今（17日）說，依法行政本來就是法治國家最重要的基本原則，但賴政府是為了實現正義？還是挽救民調？各界都有討論。他說，對民眾黨而言，政府依法行政，讓人民對司法有信心，而不是把司法當作政治操作工具，是最重要的。

▲▼台灣民眾黨立法院黨團舉行 時事聯訪記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、女友的47歲母親勒斃，雖然他曾在法院審判過程中向死者家屬下跪道歉，但法院判決認為，他早有計畫殺害女友，毫無罪惡感，且惡性重大至極，「必須選擇死刑一途，無從迴避」，全案在2017年判決定讞。

黃麟凱案在歷經憲法法庭死刑辯論後，法務部在今年1月16日核准執行，黃麟凱也在同日晚間10點03分於台北看守所刑場伏法。

黃國昌說，依法行政本來就是法治國家最重要的基本原則，但他質疑，昨天的槍決，賴政府挑的時間點，到底是為了在實現正義？還是在挽救民調？還是在幫接下來憲法法庭打算自己決定自己的遊戲規則在做事前的鋪排？社會上都有相當多的討論。

黃國昌說，對於民眾黨團而言，在這個民主法治的國家中，政府依法行政，讓人民對司法有信心，而不是把司法當作政治操作的工具，是最重要的事情。

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