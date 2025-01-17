　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

21歲妹右耳刺痛「突然聽不見」　醫師挖出1物超震驚

▲▼21歲妹右耳刺痛「突然聽不見」！　醫師挖出1物超震驚。（圖／翻攝jmedicalcasereports.biomedcentral.com）

▲患者耳內竟有蜱蟲屍體，讓醫師相當震驚。（圖／翻攝jmedicalcasereports.biomedcentral.com）

記者吳美依／綜合報導

尼泊爾一名21歲女子右耳突然劇烈刺痛，伴隨暈眩、噁心、耳鳴等症狀，甚至逐漸聽不見聲音，就醫後竟從耳內挖出一隻蜱蟲的屍體，就連醫師也大感吃驚。這篇病例研究被發表在《醫療病例報告期刊》

女子忍耐一周終於就醫，被驗出「嚴重至深度」的聽力損失，意味著可能出現神經損傷。但經過檢查發現，她的內耳卡著異物，竟是一隻死掉的蜱蟲。醫師使用鑷子與抽吸工具，小心翼翼取出蜱蟲之後，開立消炎藥物，她的所有症狀都在1個月之後消失。

醫療團隊認為，病患的不適可能並非蜱蟲本身造成，而是其唾液內含的一種酶，所引發的炎症。根據《英國醫學期刊》（BMJ），這種炎症可能導致急性內耳炎，破壞平衡感，造成噁心與耳鳴。

醫療團隊也指出，這起病例凸顯了「對耳朵蜱蟲感染進行醫療干預的迫切性」。他們警告，此類情況可能造成嚴重後果。舉例來說，蜱蟲唾液內含的神經毒素物質，會抑制控制肌肉的神經傳導物質「乙醯膽鹼」，造成臉部麻痺、呼吸窘迫，甚至永久聽力損失。

《每日郵報》報導，蜱蟲入侵耳朵的病例並不常見，但可能非常嚴重。蜱蟲會傳播多種疾病，包括萊姆病、有致命風險的波瓦桑病毒（Powassan virus）等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃麟凱伏法前打2劑麻藥　高大成：第1針恐是打鎮靜劑安撫
立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超
只花100獨得3.94億！得主送彩券行66萬大紅包
輝達需要台積電大力支持！　黃仁勳直衝文華東方趕見魏哲家
遭記者堵訪問死刑看法　賴清德「伸手隔開距離」提醒：不用那麼近
國民黨大砍總預算挨轟　傅崐萁：只刪1111億、3.47％跟往
快訊／張學友突宣布「台灣連唱12場」
強吻20歲正妹！台中「開單高手」正面曝　同事驚：他績效超好
謝金燕28歲兒子帥到可以出道！激似「超大咖男神」哥哥認證
撞擊瞬間曝光！陳國華國二兒「下公車挨撞」　鑽縫騎士肇事逃逸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地板突出現神秘灰粉　三寶媽吸完地發現「孩子們吃下爺爺骨灰」

中國大陸商品入侵　宏都拉斯商家生意大跌7成瀕臨倒閉

美候任國安顧問：若達協議　TikTok可繼續營運

21歲妹右耳刺痛「突然聽不見」　醫師挖出1物超震驚

尹錫悅愛看YouTube誤國！「極端右派」頻道賺爛　每周賺1.7億韓元

SpaceX星艦太空船「空中解體」殘骸畫面曝光　數十航班改道延誤

女「12小時千人斬」被質疑太假　男粉揭現場情況：隨時40男圍著她

圍巾捲入輸送帶！　女工專心揀水果「卻遭活活勒斃」

南韓總統命運多舛！網瘋傳「歷任5位總統」移送畫面：應裱框掛國會

國安疑慮　傳美商務部FBI盯上中企佰才邦

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

最年輕死刑犯 #黃麟凱 預計9點槍決　北所「生死門」員警戒備

地板突出現神秘灰粉　三寶媽吸完地發現「孩子們吃下爺爺骨灰」

中國大陸商品入侵　宏都拉斯商家生意大跌7成瀕臨倒閉

美候任國安顧問：若達協議　TikTok可繼續營運

21歲妹右耳刺痛「突然聽不見」　醫師挖出1物超震驚

尹錫悅愛看YouTube誤國！「極端右派」頻道賺爛　每周賺1.7億韓元

SpaceX星艦太空船「空中解體」殘骸畫面曝光　數十航班改道延誤

女「12小時千人斬」被質疑太假　男粉揭現場情況：隨時40男圍著她

圍巾捲入輸送帶！　女工專心揀水果「卻遭活活勒斃」

南韓總統命運多舛！網瘋傳「歷任5位總統」移送畫面：應裱框掛國會

國安疑慮　傳美商務部FBI盯上中企佰才邦

陸南方海灘驚現大量棕色「野生史萊姆」　赤潮爆發難以人工清除

「咒術、排球少年、艾莉同學」互動布景大集合！玩轉動漫遊插旗松菸

地板突出現神秘灰粉　三寶媽吸完地發現「孩子們吃下爺爺骨灰」

油價連2漲！　下周汽油每公升擬漲0.3元、柴油漲0.2元

中國大陸商品入侵　宏都拉斯商家生意大跌7成瀕臨倒閉

快訊／台南騎士沿路蛇行拒檢！　闖紅燈遭直行車撞飛亡

2024鞋款榜單揭曉！Nike掉出前十、「年度神鞋」擊敗愛迪達薄底鞋奪冠

沙薑豬腳挑戰台式口味　台灣女婿再推出廣東家鄉美味

廢死聯盟徵倡議專員「提供心理支持方案」　網見薪水狂酸：笑話

比阿祖還老！　大溪「清光緒建成」147年古宅180萬成交

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

中國考古1發現「改寫世界軍事史」

台積電ADR大漲3.86％！　Fed放鴿美股收黑

槍決死囚黃麟凱　歐盟聲明呼籲台灣全面廢除死刑

即／以哈「正式簽署停火協議」　

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

2025「百大最難吃食物」月餅入列！

印尼東部伊布火山噴發！數千居民待撤離

美媒：美國前副總統彭斯訪台表支持

尹錫悅遭繼續拘留！法院駁回「公調處違法拘提」主張

當職業小三幫抓猴　女揭「最容易外遇男工作」

川普上任前　眾院情報委員會主席遭撤換

唯「美」是從：尹錫悅與「美國派」

更多熱門

相關新聞

「才摸女友1部位」他手狂飄臭味　一票人懂：聞上癮

「才摸女友1部位」他手狂飄臭味　一票人懂：聞上癮

不少人特別愛聞「扁桃腺結石」，還笑稱聞了精神爽！而一名男網友則直呼，某次吃零食，發現手上有一股熟悉臭味，才想起曾摸過女友耳朵，「跟屁屁味道一樣很上癮！」文章曝光後，網友則回應，「很臭但越聞越上癮」、「我AirPods拿下來的味道也是這樣！」

以為耳中有活蟲　女就醫夾出「一大坨狗毛」嚇

以為耳中有活蟲　女就醫夾出「一大坨狗毛」嚇

「活跳跳生物」鑽耳！警助台東女送醫

「活跳跳生物」鑽耳！警助台東女送醫

他慘遭「8腳吸血魔王」鑽肚啃肉　醫30秒抓蟲畫面曝

他慘遭「8腳吸血魔王」鑽肚啃肉　醫30秒抓蟲畫面曝

控攝影師強吻　小模耳道驗出DNA

控攝影師強吻　小模耳道驗出DNA

關鍵字：

耳朵蜱蟲聽力損失

讀者迴響

熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控機車騎士肇逃

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面