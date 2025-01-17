21歲妹右耳刺痛「突然聽不見」　醫師挖出1物超震驚

▲患者耳內竟有蜱蟲屍體，讓醫師相當震驚。（圖／翻攝jmedicalcasereports.biomedcentral.com）



記者吳美依／綜合報導

尼泊爾一名21歲女子右耳突然劇烈刺痛，伴隨暈眩、噁心、耳鳴等症狀，甚至逐漸聽不見聲音，就醫後竟從耳內挖出一隻蜱蟲的屍體，就連醫師也大感吃驚。這篇病例研究被發表在《醫療病例報告期刊》。

女子忍耐一周終於就醫，被驗出「嚴重至深度」的聽力損失，意味著可能出現神經損傷。但經過檢查發現，她的內耳卡著異物，竟是一隻死掉的蜱蟲。醫師使用鑷子與抽吸工具，小心翼翼取出蜱蟲之後，開立消炎藥物，她的所有症狀都在1個月之後消失。

醫療團隊認為，病患的不適可能並非蜱蟲本身造成，而是其唾液內含的一種酶，所引發的炎症。根據《英國醫學期刊》（BMJ），這種炎症可能導致急性內耳炎，破壞平衡感，造成噁心與耳鳴。

醫療團隊也指出，這起病例凸顯了「對耳朵蜱蟲感染進行醫療干預的迫切性」。他們警告，此類情況可能造成嚴重後果。舉例來說，蜱蟲唾液內含的神經毒素物質，會抑制控制肌肉的神經傳導物質「乙醯膽鹼」，造成臉部麻痺、呼吸窘迫，甚至永久聽力損失。

《每日郵報》報導，蜱蟲入侵耳朵的病例並不常見，但可能非常嚴重。蜱蟲會傳播多種疾病，包括萊姆病、有致命風險的波瓦桑病毒（Powassan virus）等。