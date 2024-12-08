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不是私密處！「才摸女友1部位」他手狂飄臭味　一票人懂：聞上癮

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO摸女友耳朵，發現臭味有魔力。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人特別愛聞「扁桃腺結石」，還笑稱聞了精神爽！而一名男網友則直呼，某次吃零食，發現手上有一股熟悉臭味，才想起曾摸過女友耳朵，「跟屁屁味道一樣很上癮！」文章曝光後，網友則回應，「很臭但越聞越上癮」、「我AirPods拿下來的味道也是這樣！」

一名男網友在Dcard表示，一直對女友的耳洞感到好奇，恰巧某天她趴在床上，原PO順手摸了一下，事後邊追劇邊吃零食，「突然聞到手指臭臭的」，確認不是食物的味道後，原PO開始納悶回想摸過了什麼。

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此時，原PO想起女友的耳洞，於是好奇再摸一次聞聞看，「果然是那股熟悉的味道，跟屁屁味道一樣很上癮」，難怪每次女友卸下耳環時，都會特地聞個兩、三下，「那味道好像有魔力一樣，雖然臭但又令人忍不住想聞！」原PO還笑虧形容，如同吃臭豆腐一樣，「越臭越上癮啊。」

底下網友熱議，「我以前耳前廔管還沒開掉的時候，也很喜歡聞那個味道，很臭但越聞越上癮」、「我也是很愛聞女友的腋下味道耶」、「我AirPods拿下來的味道也是這樣」、「我上次肚臍發炎，挖出來一坨也是那個味道，濃郁十倍聞得超爽」、「是油脂分泌物哦，臭香臭香的」。

另有網友也提醒，「耳洞還是要定期清潔啦，有專門的耳洞清潔用品」、「耳洞會發炎，要多關心伴侶」。

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耳朵臭味上癮魔力結石

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