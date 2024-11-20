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「活跳跳生物」鑽耳！台東女痛苦哀號　警助送醫…夾出一看嚇瘋了

記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東一名70歲王姓女子昨(19日)晚間睡夢中，驚覺耳朵被異物侵入咬傷，不斷痛苦哀號，胞妹開車送醫途中見警方連忙按喇叭求助，在員警協助送醫下，順利從女子耳朵裡夾出一隻活跳跳的蟑螂，經治療已無大礙。

▲▼ 台東楊姓女子熟睡時，遭跑進耳朵裡的蟑螂咬傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲台東一名楊姓女子熟睡時，遭跑進耳朵裡的蟑螂咬傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

成功分局新豐派出所巡佐許東凱、警員葉幸旼昨天晚間9時許執行巡邏勤務時，行經台11線麒麟部落路口，發現1輛自小客車不斷鳴按喇叭，駕駛在路邊不斷揮手求助。

警方見狀立即折返查看，驚見車上王女痛苦哀嚎，據車上家人表示，王女原本在家中熟睡，突然耳朵疑似遭蜈蚣或其他昆蟲鑽入並咬傷，疼痛難耐才緊急向警方求援。

員警見王女痛苦萬分、情緒激動，立即上前安撫並協助照料，同時通報救護車前往救援，待救護人員抵達後，立即協助將王女安全護送上救護車送醫，考量到王女家人心急如焚，警方貼心協助在其車輛後方放置三角錐警示，以確保車輛安全。

不過，醫院檢查王女耳朵後，竟發現裡面竟跑進一隻活跳跳的蟑螂，夾出後已無大礙，隔日王女也特地致電向警方表達謝意，肯定警方從事發到事後的全程協助。

▲▼ 台東楊姓女子熟睡時，遭跑進耳朵裡的蟑螂咬傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

成功分局分局長龔士哲表示，第一線員警除了打擊犯罪外，更重要的是為民服務的工作。這次新豐派出所同仁能在深夜巡邏時，即時發現並救助遭蟲入耳的婦人，展現警察「為民服務，救民危難」的精神。面對轄區居民的各種緊急狀況，警方將持續秉持同理心，提供最即時的協助，讓民眾能感受到警察就是住家附近的守護者。這次事件也提醒民眾，若遇緊急狀況，不要猶豫，可立即向警方尋求協助。

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