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遭攝影師壓在沙發上強吻　小模「耳道驗出DNA」成鐵證

▲桃園市陳姓男子今年3月間以給零用為由邀約少女在桃園市某超商見面，誘騙其進入廁所強制猥褻，少女嚇得尖叫被店員發現報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲小模約外拍遭攝影師強吻，因耳道內採集到攝影師DNA，成強制猥褻證據。（示意圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓兼職攝影師去年約A女到工作室拍攝美照，趁隙將A女壓制在沙發上強吻摸胸，A女奮力掙脫後，擔心遭到楊男不理性對待，忍著不安情緒，完成拍攝工作才到警局報案。楊男否認犯行，但因A女的耳道內採集到疑似男性唾液檢體，經比對與楊男DNA相符，台北地檢署19日依強制猥褻罪起訴楊男。

據了解，楊男是透過網路與A女相約，以互惠的方式到位於新店的攝影工作室拍攝，雙方不涉金錢交易，也不會有裸露鏡頭，A女事後可取得使用楊男拍攝的美照，事發當天有個休息空檔，2人直接在沙發上聊天，楊男突然轉身將A女壓制住。

A女指控，楊男不顧她的反抗，強吻她並在她的身上亂摸，她用力把楊男推開後，衝進更衣室內把自己反鎖，A女和楊男隔著門溝通，雙方情緒較為緩和後，A女為避免激怒楊男，忍著拍完照才到警局報案並進行檢傷。

楊男到案後先是完全否認對A女不禮貌，後來辯稱是在你情我願的情況下有些接觸，但A女拒絕後就停止了，但A女的驗傷報告顯示，楊男曾舔吻A女的耳朵，體液還深入耳道內，檢察官因此認為A女指控遭強制猥褻的說法較為可信，將楊男提起公訴。

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