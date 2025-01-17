台中警涉假辦案真性騷！設局騙開門　闖屋強吻20歲正妹還摸大腿

▲台中市第三警分局某派出所蕭姓員警涉嫌性騷案。（圖／市議員江和樹提供，下同）



記者白珈陽／台中報導

台中市第三警分局某派出所蕭姓員警去年底處理一起糾紛案時，涉嫌在本月3日以交還證物為由，前往當事人20歲林姓女子住處，藉機對林女強吻、摸大腿等猥褻行為，林女嚇得無法動彈，事後向民代投訴。第三警分局今天（17日）上午指出，已將蕭員先行調離原單位靜候調查，後續依強制猥褻罪移送法辦。

警方調查，蕭員受理林女與男友的父母糾紛，男友的母親不慎自行跌倒，此案無關刑事案件，但蕭員卻將現場2把刀子查扣，進而在本月3日拿著1袋食物與2把刀，誆稱要把東西拿給林女為由，進入林女住處伸出鹹豬手。

▲蕭員3日拿著1袋食物與2把刀，誆稱要把東西拿給林女為由，進入林女住處伸出鹹豬手。

林女還指控，蕭除有猥褻行為，還跟她說「能陪我多久，給妳多少錢」，企圖以金錢換取林女陪伴時間；案情曝光後，台中市警局督察室調查此事，蕭男辯稱是他與林女有借貸關係，且自己也很喜歡女方，承認有摟抱等行為。

第三警分局今天上午指出，本月3日蕭以交還扣案物品為由，當天下午1時30分至林女住處，經檢視相關監視器畫面，蕭對林有撫摸、擁抱等行為。

第三警分局說，為調查釐清案件事實，已將蕭員先行調離原單位靜候調查，本案將秉持「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，由婦幼警察隊主動介入偵辦，後續依刑法強制猥褻罪移送法辦。