「別問！快來接我！」高三女遭狼師猥褻　哭奔出補習班

▲南投司法大廈。（圖／南投地檢署提供）



記者張靖榕／綜合報導

南投縣高三女學生小華（化名）上補習班，在一對一教學過程中，竟遭洪姓狼師觸摸大腿內側，還勾住脖子企圖強吻，她反抗才未讓對方得逞，並趁狼師短暫離開，傳訊給母親「快來接我，不要問為什麼！」南投地院依對少年強制猥褻罪判處洪男7月徒刑，緩刑5年，但須提供80小時義務勞務。

判決書指出，50歲洪姓狼師在南投縣一間補習班任教，2023年11月下旬的一日晚間8時許，在補習班內對小華進行一對一教學，卻多次試探性以手觸碰小華大腿內側幾下，都是碰到一下就收手，之後便大膽勾住小華脖子，想親吻對方。小華立刻用雙手擋住，並用力推開，洪男才停止動作，但並未道歉，繼續上課。

趁洪男短暫離開，小華立刻傳LINE給母親，「媽，你現在來載我」、「快點」、「到的時候打電話給我說有事要先回家」、「不要問為什麼 快一點」等訊息。母親趕來後，小華跑出補習班，鑽進車裡後便開始大哭，控訴洪男剛才的噁心行為。

洪男在庭上辯稱，小華大腿內側曾有過敏紅腫情況，才拿冷凍雞精包給她當冰敷袋，之所以拉小華右肩又勾左肩，是因為要搖醒打瞌睡的小華。然而法庭審酌小華傳訊內容，以及補習班監視畫面清楚拍到小華狂奔出去的畫面，認為洪男辯詞不可信。

南投地院法官考量洪男無前科，後也坦承犯案，並與小華一家達成和解、賠償，足見洪男「積極彌補過錯」，因此依故意對少年強制猥褻罪名判處有期徒刑7個月，宣告緩刑5年，期間交付保護管束，不准接觸小華，並要提供義務勞務80小時。