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台大名醫熊抱強吻女助理！緩刑原因曝　法官：相信他不會再犯

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女助理遭台大醫師熊抱強吻，氣到傳訊息給友人「超想罵髒話的啊」。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台大醫院骨科部主任醫師王至弘，2021年10月間，將某藥廠派駐台大醫院的女研究助理找到辦公室後，藉機熊抱、強吻女助理。王男辯稱是幫對方加油打氣的「愛的抱抱」，但一審仍將王男判刑8月，全案上訴後，高院11日二審改判王男緩刑3年，但須支付公庫1百萬元，全案仍可上訴。

王男1993年就進入台大醫院骨科部擔任主治醫師，之後更成為台大醫學院骨科專任教授。專精微創全平衡人工膝關節置換術、微創人工髖關節置換術、前後十字韌帶重建術、半月軟骨修補術、肩旋轉肌破裂修補術等等。他在運動醫學界頗負盛名，不少職業球員都是找他開刀治療，是台大的骨科名醫。

判決指出，王男在2021年10月間某日傍晚，以餽贈禮品為由，將某藥廠派駐在台大醫院的女研究助理找進辦公室內。女助理要離開時，王男突然以身體靠近女助理，違反其意願，伸手環抱女助理，並將她的口罩拉下，強行親吻，並於環抱、親吻過程中，以手撫摸女助理的背、臀。整個過程約30秒。

女助理遭侵犯當下嚇呆，腦中一片空白，而後跟著王男下電梯，王男還詢問她要不要搭他的車回家，女助理立刻拒絕。回神後返回辦公室，並立刻傳訊息給與主管、同事等人。內容為「你知道，我剛剛去王至弘辦公室，他說要跟我講一下話，跟我話家常後，忽然跟我討抱抱，然後就親了我。嚇死我了，我脫離後就跟他說不可以這樣，然後故作鎮定跟他走去電梯，剛好有人按一樓，我馬上跟他說拜拜！」、「超想罵髒話的啊」女助理事後對台大提出性騷擾的申訴，並向檢方提出告訴，王男遭提起公訴。

一審法院審理時，王男辯稱當時有輕拍女助理右肩及上背、有類似互相打氣之「愛的抱抱」，但否認有強制猥褻的犯意，否認強吻。但一審法院根據諸多客觀事實，認定王男強制猥褻犯行明確，判處有期徒刑8月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，11日宣判。高院認為一審認事用法並無違誤，但王男長期擔任台大醫師，歷年門診及手術總人數不少；此外，被害人對於本件犯罪所生損害，可以透過民事訴訟請求賠償。另外高院也認為，王男經此次偵審程序，應已有所警惕，而無再犯之虞，因此宣告緩刑3年，緩刑期間內交付保護管束，並須於判決確定後3個月內支付公庫100萬元，並接受法治教育3場。

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