無聊男隔著褲子指戳獄友屁眼　被判強制猥褻罪

▲台中地院法官判處戳獄友屁眼的鍾男徒刑半年，易科罰金18萬。（圖／資料照片）

圖文／鏡週刊

一名鍾姓男子因竊盜罪在台中監獄服刑，今年5月29日，竟隔著褲子，伸指猛戳一名C姓獄友的屁眼，C覺得受辱，向獄方報告，表示要提告，檢察官認為鍾男行為涉強制猥褻罪，將他提起公訴，案經台中地院審理，法官認為雖然雙方和解，但此猥褻行為，對被害人造成精神痛苦與心理陰影，因此判刑6個月，易科罰金18萬，可上訴。

鍾男是竊盜慣犯，被苗栗地院判刑1年7月，在台中監獄服刑，詎料，他今年5月29日見C姓獄友站在前方，屁股對著他，淫念一動，竟隔著褲子，伸指戳獄友的屁眼，在對方來不及防備、違反其意願下，強制猥褻得逞一次。

C男不甘受辱，向監所主管表示要提告，案經台中地檢署檢察官依涉強制猥褻罪提起公訴，台中地院法官審理期間，雖然鍾男與C達成和解，獄友也表示願意原諒他，但鍾男仍遭法官重判。

判決書指出，被告鍾男為逞一時私欲，不尊重獄友的身體自主權與感受，對C男強制猥褻得逞，造成其心理與精神陰影及痛苦，依強制罪判處徒刑6個月，但審酌雙方和解，可易科罰金18萬，這一戳，代價相當大！

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