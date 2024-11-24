世界前三鐵錘大廠　捐贈中警四分局9.4公斤破門錘

▲幸記工業公司捐贈警方9.4公斤的破門錘。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

幸記工業公司是台灣最大錘斧類製造商，近年更躋身世界前3大，其董事長陳長榮，透過台中市第四警分局南屯派出所長邱量虔得知，警方有破門錘需求，特地贈送自家生產的便攜式破門錘一組，重達9.4公斤，提升員警執勤效率及安全。

台中第四警分局指出，幸記工業董事長陳長榮，因緣際會結識邱量虔，邱量虔跟他說，以前員警雖隨身佩有基本應勤裝備，但遇到突發攻堅狀況，或是救援命懸一線需要搶救的民眾，如果沒辦法即時取得破門設備，恐錯失良機。

陳長榮聞訊，贈送一組9.4公斤的便攜式破門錘，整體設計符合人體工學，使用上除便於施力外，在擊錘前端運用特殊鍛造技術，讓撞擊時可發揮最大破壞力。

陳長榮說，自己雖是做鐵鎚起家，但是深知企業要能永續經營就應跟上時代的腳步，擴展到不同的客群，讓「鐵鎚王」不是只能做鐵鎚，此款破門錘因運而生。基於企業社會責任，回饋鄉里的精神，決定無償贈與破門錘予第四分局同仁使用，所謂工欲善其事，必先利其器，盼能藉此提升員警執勤效率及安全。

第四警分局長陳祥麟表示，充實警察應勤裝備，有效保障警察執法的安全，向來是最重視的議題，感謝幸記工業股份有限公司的義舉，以具體行動支持警政工作，提供符合員警需求之執勤裝備，成為警察拼治安最堅實的後盾，對治安維護有莫大助益。

▲第四警分局長陳祥麟（左）頒發感謝狀予幸記工業董事長陳長榮（右）。（圖／記者白珈陽翻攝）