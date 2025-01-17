收1張罰單「半個月薪水沒了」！　越南交通新制超硬

▲越南的混亂交通惡名昭彰。圖為胡志明市街景。（圖／記者陳信儒攝）



記者吳美依／綜合報導

越南的混亂交通惡名昭彰，政府今年起祭出一系列新制，違反交通法規者，將處以巨額罰款，一張罰單的最低金額等於半個月薪水，讓一些民眾叫苦連天，但也獲得另一些民眾的大力肯定。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，越南1月1日開始實施交通新制，部分條目的罰款增至50倍：

►汽車駕駛「開車門」導致交通事故，處以2000萬至2200萬越南盾罰款（約新台幣2.6萬至2.8萬元）

►機車騎士闖紅燈、單行道逆向、騎上人行道等，將面臨400萬至600萬越南盾罰款。（約新台幣5200元至7800元）

►酒駕或拒絕酒測，處以最高4000萬越南盾罰款。（約新台幣5.2萬元）

►非法飆車或魯莽駕駛，將面臨最高5000萬越南盾罰款。（約新台幣6.5萬元）

►引入12分記點制度，累犯者吊銷駕照。

►檢舉人可獲最高500萬越南盾（約新台幣6500元）獎金。

▼ 道路交通事故，也是越南年輕人的主要死因之一。圖為河內街景。（圖／達志影像／美聯社）



在越南的馬路上，大多數交通工具都是機車，而該國國民平均月薪約為800萬越南盾（約新台幣1萬元），因此前文舉例的最低金額罰款，就占了平均月薪的一半。

ABC報導，越南每日高達30人死於交通事故，每年大約1.15萬人因此喪命。世界衛生組織（WHO）數據也顯示，該國每10萬人之中，就有18人死於交通事故，此數字是澳洲的3倍。

WHO駐河內代表普萊特（Angela Pratt）對新制表示歡迎。她指出，2010年至2021年期間，越南政府已經透過嚴格法規，成功把全國道路死亡人數降低40%，但過去的執法與懲罰力道，依然未能提供足夠威懾力。

Thanh Tam Tran在澳洲大學攻讀博士期間，研究如何改善越南交通情況。她卻認為，巨額罰款將不成比例地影響低收入族群，事實上越南缺乏的是健全救護車服務，而創傷性事故發生後的「黃金1小時」，對於受害者康復機率至關重要。