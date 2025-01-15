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16歲少年無照駕駛！失控「飛到對向車道」撞4車　削飛車頂4人死

▲▼馬來西亞一名16歲少年無照駕駛，不料車子卻在途中失控，奪走5條人命。（圖／翻攝自Facebook）

▲馬來西亞一名16歲少年無照駕駛，不料卻造成車禍，奪走4條人命，被撞擊的車輛也全被摧毀。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞砂拉越14日發生了一起重大車禍，一名16歲少年在無照駕駛後，因為汽車失控，與多輛車輛相撞，造成4人死亡，而肇事少年則僅受輕傷，現正在醫院接受治療。目前，警方已就此案展開調查，而這名無照駕駛的少年恐將面臨最高10年的監禁與罰款。

綜合當地媒體報導，這起致命車禍發生於14日下午。當時，沒有駕照的16歲少年駕駛轎車，朝著機場方向快速行駛。期間，車輛突然失去控制，飛越逆向車道，先後撞上2輛轎車，並波及2輛機車，造成3男1女當場身亡。

據了解，肇事少年與2名同齡乘客在事發當天剛從學校領完政府派發的援助金，正準備回家，不料卻在路上不幸發生意外，釀成悲劇。其中一名死者的母親表示，她原本計劃親自接送孩子回家，但兒子堅持要坐同學的車，沒想到最後卻發生意外，讓她痛失愛子。

▲▼馬來西亞一名16歲少年無照駕駛，不料車子卻在途中失控，奪走5條人命。（圖／翻攝自Facebook）

▲其中一輛轎車被撞擊後，車頂差點被削飛。（圖／翻攝自Facebook）

從現場畫面可見，肇事的車輛在車禍發生後損毀嚴重，而被撞的其中一輛轎車引擎蓋也完全被掀飛，車內一對男女當場喪命。被波及的2輛機車騎士也未能倖免，其中一人當場死亡。至於肇事的16歲少年僅在這起事故中受到輕傷，現已被送往醫院接受治療。

目前，警方已將肇事少年扣查，並援引1987年陸路交通法令第41（1）條文對案件展開調查。報導稱，少年一旦罪成，恐將面臨最少5年，最高10年的監禁，以及不低於2萬令吉、不超過5萬令吉（約新台幣15萬至37萬元）的罰款。警方也呼籲目擊者提供相關線索，以協助調查。

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