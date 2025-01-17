苗博雅曾轟別拿死囚暖民調！今卻靜悄悄　羅智強酸：尚書大人真機靈

▲最年輕死囚黃麟凱，16日晚間伏法。（圖／ETtoday製）

記者郭運興／台北報導

最年輕死囚32歲黃麟凱，2013年以童軍繩勒斃19歲王姓女友與女友母親，16日晚間於台北看守所刑場伏法。對此，國民黨立委羅智強今（17日）點名「主張廢死的北市議員苗博雅」，他表示，馬政府執行死刑時，苗博雅痛批「不該拿死囚的血暖民調」，請問苗博雅，今天賴清德是不是這樣？昨晚苗的臉書安靜了一個晚上，完美示範什麼叫做雙標政客，苗尚書大人，真機靈。

羅智強表示，過去大安區立委選舉，自己和苗博雅直球對決，自己反對廢除死刑、苗博雅則主張廢除死刑。

羅智強表示，當選後的羅智強，說到做到一路反廢死、一路緊盯法務部，他甚至斷言賴清德總統任內不會執行死刑，但希望法務部長打臉自己的這句話。

羅智強說，當現在法務部長執行死刑時，他第一時間，就肯定法務部長鄭銘謙，謝謝還司法正義、受害人公道，謝謝鄭銘謙「打臉羅智強」。

羅智強再說，自己的標準一致，不會隨風向改變，這就是他。但他要不客氣地問苗博雅，馬英九政府執行死刑時，苗博雅痛批馬英九「不該拿死囚的血暖民調」，請問苗博雅，今天賴清德是不是「拿死囚的血暖民調」？

最後，羅智強批評，昨天晚上法務部執行死刑，苗博雅的臉書安靜了一個晚上，完美示範什麼叫做雙重標準的政客。「從政能有幾分骨，尚書大人真機靈」，這句話送給苗博雅。

▼苗博雅曾批評馬英九「不該拿死囚的血來暖民調」。（圖／翻攝苗博雅臉書）