　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅曾轟別拿死囚暖民調！今卻靜悄悄　羅智強酸：尚書大人真機靈

▲▼死刑是否違憲，憲法法庭申請人-37名死刑犯個人資料-黃麟凱。（圖／ETtoday製）

▲最年輕死囚黃麟凱，16日晚間伏法。（圖／ETtoday製）

記者郭運興／台北報導

最年輕死囚32歲黃麟凱，2013年以童軍繩勒斃19歲王姓女友與女友母親，16日晚間於台北看守所刑場伏法。對此，國民黨立委羅智強今（17日）點名「主張廢死的北市議員苗博雅」，他表示，馬政府執行死刑時，苗博雅痛批「不該拿死囚的血暖民調」，請問苗博雅，今天賴清德是不是這樣？昨晚苗的臉書安靜了一個晚上，完美示範什麼叫做雙標政客，苗尚書大人，真機靈。

羅智強表示，過去大安區立委選舉，自己和苗博雅直球對決，自己反對廢除死刑、苗博雅則主張廢除死刑。

羅智強表示，當選後的羅智強，說到做到一路反廢死、一路緊盯法務部，他甚至斷言賴清德總統任內不會執行死刑，但希望法務部長打臉自己的這句話。

羅智強說，當現在法務部長執行死刑時，他第一時間，就肯定法務部長鄭銘謙，謝謝還司法正義、受害人公道，謝謝鄭銘謙「打臉羅智強」。

羅智強再說，自己的標準一致，不會隨風向改變，這就是他。但他要不客氣地問苗博雅，馬英九政府執行死刑時，苗博雅痛批馬英九「不該拿死囚的血暖民調」，請問苗博雅，今天賴清德是不是「拿死囚的血暖民調」？

最後，羅智強批評，昨天晚上法務部執行死刑，苗博雅的臉書安靜了一個晚上，完美示範什麼叫做雙重標準的政客。「從政能有幾分骨，尚書大人真機靈」，這句話送給苗博雅。

▼苗博雅曾批評馬英九「不該拿死囚的血來暖民調」。（圖／翻攝苗博雅臉書）

 ▲▼苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖過去發文：複習。（圖／翻攝苗博雅臉書）

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／愛兒急診擦挫傷很嚴重　陳國華回應了
謝金燕發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年
快訊／以色列、哈瑪斯「正式簽署停火協議」
台中警設局騙開門　闖屋強吻20歲正妹摸大腿
曾跪地求判100個死刑！12年後黃麟凱槍決...王爸反應令人
快訊／彰化塑膠工廠1200坪全面燃燒！　3民宅慘遭延燒
快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！大22歲導演陪產檢
復業第一天！太魯閣晶英起火5人送醫
Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苗博雅曾轟別拿死囚暖民調！今卻靜悄悄　羅智強酸：尚書大人真機靈

抖音瘋傳與柯建銘接吻深偽片　吳思瑤要告到底：下流手段要付出代價

黃國昌「不讀不回」蔡壁如　她自嘲苦笑：再等看看吧

蔡壁如嘆「民眾黨高層」變了　半年沒進中央黨部

鄭銘謙簽准死刑執行　羅智強給予肯定：謝謝打臉我

內政部查12台灣人領中國身分證　劉世芳證實：已註銷1人我國戶籍

黃麟凱今晚伏法　張啓楷疑「賴清德救民調」：符合憲法法庭宣告程序？

死囚黃麟凱今晚槍決　國民黨：本黨努力下政府不得不正視民意

黃麟凱9點槍決！賴清德任內首執行死刑　綠委支持：兌現正義承諾

大砍百億「家電汰換補助」挨轟　賴士葆急轉彎：只刪太陽能預算5億元

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

最年輕死刑犯 #黃麟凱 預計9點槍決　北所「生死門」員警戒備

苗博雅曾轟別拿死囚暖民調！今卻靜悄悄　羅智強酸：尚書大人真機靈

抖音瘋傳與柯建銘接吻深偽片　吳思瑤要告到底：下流手段要付出代價

黃國昌「不讀不回」蔡壁如　她自嘲苦笑：再等看看吧

蔡壁如嘆「民眾黨高層」變了　半年沒進中央黨部

鄭銘謙簽准死刑執行　羅智強給予肯定：謝謝打臉我

內政部查12台灣人領中國身分證　劉世芳證實：已註銷1人我國戶籍

黃麟凱今晚伏法　張啓楷疑「賴清德救民調」：符合憲法法庭宣告程序？

死囚黃麟凱今晚槍決　國民黨：本黨努力下政府不得不正視民意

黃麟凱9點槍決！賴清德任內首執行死刑　綠委支持：兌現正義承諾

大砍百億「家電汰換補助」挨轟　賴士葆急轉彎：只刪太陽能預算5億元

冷氣團還沒走「今晚明晨最低探7度」　過年前變天轉雨再降溫

高雄男反鎖屋內狂吼！開瓦斯揚言引爆　警消對峙3小時壓制送醫

阿隆索還沒搞定　大都會1年約簽回明星外野手

冤案平反竟一毛不賠　船老大被誣販毒跑路5年「坐牢還比較爽」

獨家回應／陳國華愛兒遭摩托車撞飛　翻滾三公尺才停駕駛照樣逃走

苗博雅曾轟別拿死囚暖民調！今卻靜悄悄　羅智強酸：尚書大人真機靈

抖音瘋傳與柯建銘接吻深偽片　吳思瑤要告到底：下流手段要付出代價

快訊／以色列、哈瑪斯「正式簽署停火協議」　

16歲桌球神童郭冠宏有望擠進世界前百名　扳倒世青金牌繳代表作

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

12台人領陸身分證　1人我國戶籍已註銷

被綠做這張圖卡　昌：預算刪定了

鄭銘謙簽准死刑執行　羅智強：謝謝打臉我

黃國昌嗆范雲：老師，太丟臉了啦

黃國昌「不讀不回」蔡壁如　她自嘲苦笑：再等看看吧

駁刪公視23億元預算　藍改砍2300萬元

黃麟凱今晚槍決　藍：綠不得不正視民意

刪公視預算惹火多位名導　陳玉珍開戰了

反對國民黨全面刪除公視預算！　呱吉轟洩憤式監督：毀滅台灣文化

蔡壁如嘆「民眾黨高層」變了　半年沒進中央黨部

黃麟凱今晚伏法　白委疑賴救民調

大砍百億「家電汰換補助」挨轟　賴士葆急轉彎：只刪太陽能預算5億元

黃麟凱9點槍決！賴清德任內首執行死刑　綠委支持：兌現正義承諾

2.3億反詐媒宣費遭砍　內政部憂：等於向詐團投降

更多熱門

相關新聞

黃麟凱伏法　律師曝1情況對法律不尊重

黃麟凱伏法　律師曝1情況對法律不尊重

死刑犯黃麟凱16日在台北看守所刑場伏法，再次引發社會大眾對於死刑和廢死的爭辯。律師林智群認為，在還沒修法廢除死刑之前，台灣就是有死刑，若已經判決確定卻一直不執行，「這其實也是對法律的不尊重」。

黃麟凱害他痛失妻女　「家人被殺卻沒報仇」被恥笑多年

黃麟凱害他痛失妻女　「家人被殺卻沒報仇」被恥笑多年

黃麟凱伏法　司改會「直播祈禱」挨轟

黃麟凱伏法　司改會「直播祈禱」挨轟

美媒：美國前副總統彭斯訪台表支持

美媒：美國前副總統彭斯訪台表支持

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

關鍵字：

賴清德死刑苗博雅廢死黃麟凱馬英九法務部

讀者迴響

熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控機車騎士肇逃

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面