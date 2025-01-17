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社會 社會焦點 保障人權

槍決黃麟凱挨批人權巨大倒退　賴清德盼社會大眾支持法務部

記者鄧木卿／台中報導

32歲死刑犯黃麟凱16日晚間執行槍決，國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，「這對台灣的人權來說是一個巨大的倒退。」總統賴清德今（17）日出席台中家扶兒少春節圍爐活動前表示，根據憲法法庭判決，執行死刑合憲，希望社會大眾支持法務部依法行政。

▲▼賴清德表示，執行死刑合憲，他也向受害家屬表達慰問之意。（圖／民眾提供）

▲賴清德表示，執行死刑合憲，他也向受害家屬表達慰問之意。（圖／民眾提供）

黃麟凱2013年殺害女友及女友母親，2017年被依性侵殺人、殺人罪判處死刑，昨晚10點02分執行槍決，執行前他打了2劑麻藥才昏過去，槍決後經法醫複驗，於10點23分確定死亡。

邱伊翎16日晚間表示，台灣執行了自2020年4月以來的首次死刑，「這次的死刑執行是令人震驚且殘酷的發展。台灣的法務部長大筆一揮，毀了多年來為了廢除死刑得來不易的進展。這對台灣的人權來說是一個巨大的倒退。」

邱伊翎表示，黃麟凱的處決違反了憲法以及國際法關於死刑使用的規範，而黃的律師所提出的請求檢察總長提出非常上訴的救濟程序尚在進行中。這使得對他的處決變得非法且恣意，侵犯了生命權。

賴清德上午10點半前往台中出席「總統與家扶兒少春節圍爐活動」時，對昨晚執行死刑一事表達看法，他說，根據憲法法庭判決，執行死刑合憲，並不違憲，除了希望社會大眾支持法務部依法行政之外，他也向受害家屬表達慰問之意，這麼多年，大家辛苦了。

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