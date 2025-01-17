肯定陸方「逐步恢復赴台團遊」　馬英九：賴清德也應盡速解除禁團令

▲前總統馬英九呼籲，賴清德政府應盡速解除對陸旅遊警戒與「禁團令」，並恢復疫情前的直航點。（資料照／記者陳冠宇攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對中國大陸近期將恢復福建與上海居民赴台團遊一事，前總統馬英九今（17日）表示高度肯定，但他也呼籲賴清德政府，應盡速解除對陸旅遊警戒與「禁團令」，並恢復疫情前的直航點，「我們不能將政府沒有能力處理兩岸關係的政治惡果，轉嫁給台灣老百姓，阻撓兩岸民間交流的機會」。

馬英九表示，自己看到報導，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團遊，進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，他對此高度肯定，認為這符合兩岸人民的利益與福祉。

馬英九認為，對熱烈渴望兩岸交流的台灣民眾，以及從疫情以來就一直很辛苦的旅遊業朋友，都是一個非常重要的正面訊息，他再次強調，唯有兩岸民間加強交流，讓兩岸的民眾直接接觸，才能增進彼此了解，有效降低誤解與敵意。因此，樂見大陸方面主動踏出這一步。

此外，馬英九點出，去年12月17日，上海市副市長華源來台北參加「雙城論壇」，宣布上海將開放居民赴台旅遊後，隔天他帶「大九學堂」的學生們到上海市轉機哈爾濱，也與華副市長碰面，當面表達肯定與支持這項重要的宣布。

至於，去年陸委會提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議民眾避免非必要赴陸港澳旅行，以及禁止觀光團赴陸的「禁團令」，馬英九則直指，非常沒有必要，國內約有四千多家旅行社，其中大多數都有經營大陸旅遊業務，佔市場四成以上，攸關旅遊業者生計。

馬英九鄭重建議，政府應盡速解除對陸旅遊警戒與「禁團令」，並恢復疫情前的直航點，這也是對大陸方面恢復福建、上海居民來台旅遊的善意回應，也符合賴總統常說兩岸民間要健康有序的交流。

馬英九還指出，「馬英九基金會」去年數次率台灣青年學子訪問團赴陸參訪，也邀請包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等大陸高校師生訪問團來台，受到臺灣民眾熱烈歡迎。

「大陸民眾透過媒體對陸生團的關注報導，也感受到臺灣民眾的熱情和善良，就是這樣涓滴累積兩岸民眾相互的善意與情誼，對兩岸未來和平發展至關重要。」

最後，馬英九再次呼籲，賴清德總統與民進黨政府，站在台灣老百姓的角度與利益，審慎處理兩岸關係，「我們不能將政府沒有能力處理兩岸關係的政治惡果，轉嫁給台灣老百姓，阻撓兩岸民間交流的機會」。