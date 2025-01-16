　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年前送暖！藍委攜會計師公會捐585包白米　助弱勢學童過好年

▲▼ 張智倫捐贈585包白米，助弱勢學童溫暖過好年 。（圖／記者崔至雲攝）

▲張智倫捐贈585包白米，助弱勢學童溫暖過好年 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨立委張智倫今（16日）攜手中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台北市會計師公會，在新北市中和區興南國小舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米活動，宣布捐贈585包（2.5公斤裝）白米給中和區10所小學。張智倫指出，希望促成「善的循環」，鼓勵受幫助學童成為「溫暖的人」。

「只要幫得上忙，絕對義不容辭」，張智倫表示，趕在年前捐贈總計585包白米，給錦和、景新、秀山、永平、積穗、自強、光復、興南、復興及中和國小等10所國小，期盼溫暖需要幫助的家庭，讓孩子們吃得飽、長得快，也能減輕家長的經濟負擔。

張智倫指出，自己長期媒合地方公益團體、組織及企業，積極推動公益活動，此次希望透過贈米活動拋磚引玉，鼓勵更多人加入做公益行列，促成「善的循環」，送愛到社會每個角落。歡迎更多單位及團體，發揮自身的影響力，共同讓台灣社會更加美好。

張智倫也說，尤其是家境弱勢及特教班的孩子，更需要中央、地方攜手照顧，未來在立法院，絕對會持續倡議有益教育的法案，督促政府優化教育環境，也期望孩子們未來進入社會、有能力之後，成為一位「溫暖的人」，把這份善心傳遞下去。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友判決曝
鹹粥嬤痛哭下跪　求海基、陸委會救金孫
「台人節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒私訊：你覺得很好笑嗎
輝達總部要蓋哪？　黃仁勳曝「需要大得多的場地」
快訊／內湖嚴重車禍4傷！　18台機車撞爛　
台積電今年營收有望再增25％！　魏哲家喊「強力成長的一年」
黃仁勳抵台現場成「粉絲簽名會」　他台語笑曝：這次就是來過年
「聰明沙鍋魚頭」之爭落幕　嘉義陳聰明本月歇業
謝金燕兒生父名字被外洩　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

TPOC曝藍白立委不滿意度破5成　黃揚明打問號：8年來第一次做民調

卓榮泰批朱立倫砍台電預算　國民黨：先去提醒柯建銘協商少廢話

在野案海審預算　綠轟「笑話百科」：失心瘋讓政府半死不活

年前送暖！藍委攜會計師公會捐585包白米　助弱勢學童過好年

卓榮泰批在野刪預算！民眾黨酸：蔡英文2.9兆就能治國　賴清德不能？

在野黨大砍預算　卓榮泰親解可怕影響：將國家置於非常危險情境

憲訴法最快明裁定暫時處分　國民黨團：人民不要「今尹錫悅明賴清德」

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

總預算協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾

對總預算案提覆議？　卓榮泰：政府必須要自力救濟

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

TPOC曝藍白立委不滿意度破5成　黃揚明打問號：8年來第一次做民調

卓榮泰批朱立倫砍台電預算　國民黨：先去提醒柯建銘協商少廢話

在野案海審預算　綠轟「笑話百科」：失心瘋讓政府半死不活

年前送暖！藍委攜會計師公會捐585包白米　助弱勢學童過好年

卓榮泰批在野刪預算！民眾黨酸：蔡英文2.9兆就能治國　賴清德不能？

在野黨大砍預算　卓榮泰親解可怕影響：將國家置於非常危險情境

憲訴法最快明裁定暫時處分　國民黨團：人民不要「今尹錫悅明賴清德」

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

總預算協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾

對總預算案提覆議？　卓榮泰：政府必須要自力救濟

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶！布偶居家服享受慵懶時光

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

9隻鸚鵡一起叫！台中激動姐連續中獎　2000元刮刮爽領百萬

叫賣哥進出監獄六次　5千萬元負債靠這方法還完

【廣編】五大地標啟動信義計畫無限能量　絕版輕盈價收藏台北101生活圈

2025過年禮盒推薦！5家人氣選擇　奢華烏魚子起司蛋糕、超夯奶油夾心餅

金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪　懇求海基、陸委會幫忙

爸沒錢「給孩讀50萬幼兒園」　他曝有錢人搶公托！原因驚呆

2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友律師引唐詩辯護判決曝

恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

刪公視預算惹火多位名導　陳玉珍開戰了

LIVE／賴清德、韓國瑜見面！　現場公開談話看這裡

軍人已規劃加薪！志願役、戰鬥加給調整　已送行政院核定

柯建銘一人狂罵1hr　韓：你跳水上芭蕾

賴清德喊「福爾摩沙沒有仇恨放不下」　交付韓國瑜3任務赴美

獲賴贈暖暖包　韓國瑜笑：還是要送我假髮？美國很冷！

藍白砍總預算3千億會亡國？　作家曝真相：賴清德該向蔡英文請益

北市將酒、毒駕累犯「照片放大7倍」

韓國瑜制止無效　柯：要我安靜除非打死我

吳靜怡獨家爆許芷瑜懶惰不動腦但沒那麼壞

數發部業務費砍剩1元　徐巧芯：做多爛心裡有數

刪公視23億名導嗆罷　王鴻薇諷：想拿標案

被烏龍爆料跟林秉文喝酒！藍中評委幫喊冤　梁文傑還原真相

民眾黨年終1.5個月　黃國昌自籌260萬

更多熱門

相關新聞

農業部稱老農津貼遭藍委大砍　張嘉郡轟「造謠」：瞎掰也該有個限度

農業部稱老農津貼遭藍委大砍　張嘉郡轟「造謠」：瞎掰也該有個限度

立法院協商114年中央政府總預算，國民黨立委提案將農業部業務費大砍到1元，農業部對此指出，將影響老農福利津貼。立委張嘉郡表示，老農福利津貼發放、農民職業災害保險等預算一毛未刪，與提案刪減的業務費完全毫無關係，農業部帶頭造謠，淪為造謠部、網軍部。

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

「班班有鮮乳」喊卡！家長學生錯愕　藍委盼續行

「班班有鮮乳」喊卡！家長學生錯愕　藍委盼續行

桃機版神鬼交鋒！　移工11分鐘變裝逃離機場

桃機版神鬼交鋒！　移工11分鐘變裝逃離機場

黃仁勳演講背板驚見2會計師事務所　安永：AI工作量更多不會失業

黃仁勳演講背板驚見2會計師事務所　安永：AI工作量更多不會失業

關鍵字：

藍委會計師弱勢學童張智倫

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面