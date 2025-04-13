扶助學子公益捐助音樂會　台電屏東區處「笑格格合唱團」主辦

▲笑格格合唱團協會捐助音樂會 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推動對弱勢學童之公益捐助，幫助屏東地區弱勢家庭或偏遠地區的青少年學童，由笑格格合唱團協會主辦的捐助音樂會，12日於三地門原住民文化園區舉辦，該合唱團全體團員用歌聲散播溫馨和歡樂，期許能結合更多社會大眾及企業力量，共同關懷因為家庭經濟困境，而放棄學業的孩子。

笑格格合唱團協會由台電屏東區營業處員眷組成，近年來合唱團持續藉歌聲傳遞愛與關懷，讓美妙音符流入社會相對弱勢的角落。關於屏東地區偏鄉學童，據113年度統計，屏東區偏鄉學校共計一百餘間，偏鄉學童所要面臨如教育資源不足、家庭經濟困難或交通不便等，顯示出資源分配不均的問題。透過音樂的交流及民眾的捐助善舉，大家齊聚串起愛與希望，注入正向能量，使兒童至青少年於學習階段順利接軌，並幫助兒童建立自信心、觸發不同才藝潛能及發展。

這場音樂會讓與會者無不沉浸於美妙音符的抑揚頓挫中；活動除了笑格格合唱團的表演外；其他如寶齡人聲合唱團、唇音樂、輕太鼓表演、長榮百合禮納里合唱團及嗩吶樂曲也一齊共同演出，打造一場精采絕倫的音樂饗宴。

台電屏東區處表示，「透過這次行動，期許喚起社會對弱勢家庭或偏遠地區學童的關注，並鼓勵更多人參與公益，一同為社會帶來正向影響。」藉由愛與關懷的分享，資助弱勢家庭的孩童，協助兒童及青少年發展潛力，幫助兒童少年擁有發展機會、建立健康的自我形象，讓音樂的力量延續到更多孩子的生命中。