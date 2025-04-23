處理公司清算業務卻A走1.4億　神鬼會計師手法曝！判4年定讞

▲會計師吳品昇處理公司業務趁機A走1.4億元，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

會計師吳品昇擔任外商法斯格勒公司台灣分公司經理人，受託處理分公司解散清算。但他卻藉機將公司的銀行帳戶存摺辦掛失，並申請補發、換密碼及提高代付額度，再領走1億4630萬元，經查獲後，被檢方提起公訴。一二審均將他判刑4年，並沒收犯罪所得。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

吳品昇原名吳佳瑋，自2014年11月18日起，受英屬維京群島商法斯格勒公司委任，擔任法斯格勒公司臺灣分公司的經理人。不過公司在2018年12月間決定解散清算，於是公司負責人將公司的大小章交由吳品昇保管。

但吳品昇竟打算詐騙公司財產，他於當月底就到兆豐銀行敦南分行內，將該公司申辦的活期存款帳戶存摺辦理掛失並申請補發，同時更換聯行通提密碼及提高聯行代付額度。之後於兩個多月內，陸續將公司帳戶內的金額領出，從2018年12月27日起，到2019年3月4日為止，總計領走1億4630萬元。

此外，他也藉機騙走某精品公司張姓女負責人美金14萬4千元，以及侵占另一家精品公司4萬9200元款項。總計三個犯罪事實，經過檢方調查屬實後，提起公訴。一二審法院審理後，均認定吳品昇犯下「詐欺銀行罪」、「詐欺取財罪」以及「侵占罪」，合計判處有期徒刑4年，並宣告沒收三個案件的犯罪所得1億4891萬元。

全案再上訴，最高法院23日駁回上訴，吳品昇並須入獄服刑。最高法院也即刻通知檢方啟動防逃機制，以防吳品昇落跑。