吳釗燮前助理涉共諜案　藍委：難怪任外長時斷8個邦交國

▲國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的助理何仁傑，涉入共諜網絡，檢調10日發動搜索，拘提何男到案，並以有串證、滅證之虞，法院聲請羈押禁見獲准。國民黨立委許宇甄表示，吳釗燮擔任外交部長長達6年，期間我邦交國斷了8個，當時國民黨就質疑，為什麼外交部長變成了斷交部長？原來是資料一直外洩。

對於近日民進黨爆出多起共諜案，許宇甄表示，民進黨一直指責別人賣台，但都拿不出證據，現在卻證明總統府、外交部、前立法院長、民進黨多名立委都早已被滲透，賴政府內還有多少共諜沒被揪出？賴清德應該出面講清楚。

許宇甄指出，這兩天最大震撼是吳釗燮擔任外交部長時期，他的助理也是共諜，吳釗燮擔任外交部長長達6年，期間我邦交國斷了8個，當時國民黨就質疑，為什麼外交部長變成了斷交部長？原來是資料一直外洩，讓大陸有幾可趁，而出賣這些資料的是民進黨自己人，這也反應了民進黨政治傾向的用人缺失，外交需要專業與忠誠，但民進黨卻從裙帶關係、顏色標籤在用人，只要政治正確就能破格任用，這個漏洞不補起來的話，民進黨的共諜會一直出現。

許宇甄批評，民進黨執政後，將黨意凌駕專業，用人唯親，不論外交體系或是行政體系，民進黨都想方設法的安插自己人，以便於掌控各機關，逾越專業，外行領導內行。外交體系就是被民進黨以這種方式惡搞，才會讓共諜有機可趁。民進黨將台灣的文官制度破壞殆盡，聘用、晉陞先問顏色，再論裙帶關係，將政府人事當作人情在賣，難怪共諜會直接出現在賴清德、吳釗燮、游錫堃身邊。

許宇甄質疑，外交方面，前總統馬英九奉行活路外交，邦交國維持在22個，還成功爭取120多國免簽證，反觀蔡英文執政時期，邦交國少了8個，還養出許多共諜，這難道是民進黨的賣國序曲？吳釗燮針對此事件應該出來說明，不該躲在國安會避風頭。

許宇甄認為，中立且忠於國家的公務系統，讓台灣從農轉型到工商，然後邁入高科技產業發展，為台灣締造全球驚嘆的經濟奇蹟，這是多代公務員幾十年來一起累積的豐碩成果。如今共諜直接出現在總統府、外交部、立法院、國安會，使公務體系受到嚴重打擊，民進黨使公務體系過度政治化的影響弊端已然浮現，為了讓公務體系能健康運作，提升治理效能，政府應該矯正公務體系用人唯親及政治化問題，以挽回國人信任。

