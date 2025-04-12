幕後／柯建銘近日行為太失控？　王金平私下直言「他狀況不太好」

▲王金平與卸任藍委餐敘。（圖／翻攝陳以信臉書）



記者崔至雲／台北報導

罷免案如星火燎原般愈燒愈旺，朝野氣氛也愈加緊張。民進黨團總召柯建銘近日接連出現多起脫序行為，黨內立委王世堅甚至直言，柯應接受精神鑑定。據了解，前立法院長王金平近日在一場與卸任國民黨立委的餐敘中也談到此事，表示過去與柯共事多年，從未見過他如此失控，「他的狀況可能真的不太好」。

第10屆國民黨立委卸任後，幾位未連任的立委組成聯誼會，每2至3個月聚會一次，並固定邀請王金平出席。10日，王金平與16位卸任藍委在台北喜來登飯店聚餐，出席者包括陳以信、李德維、吳怡玎、費鴻泰、曾銘宗、林奕華、廖婉汝、鄭麗文、孔文吉、吳斯懷、林文瑞、徐志榮、翁重鈞、張育美、溫玉霞、游毓蘭等人。

餐敘後，前立委陳以信也在臉書上分享合照，並透露王金平在席間提及過去多場立院協商內幕，包括核四停建與復建過程的協商細節。

據悉，每次的聚會內容都離不開當下的時事議題，10日的聚會中，王金平分享很多自己近日開的協商課程，餐敘上更分享多項協商經驗，包括核四停建、復健、高鐵興建等。而近期的大罷免議題亦成為討論焦點，幾位前藍委坦言，雖然他們已退休，仍有不少支持者向他們表達憂心，認為國民黨中央在罷免案上的作為太過消極。

會中也有前藍委指出，民進黨的罷免行動極具動能，不論平日假日都能在各地設攤推動，反觀國民黨則顯得力不從心，「國民黨就是沒有這樣的動能」，認為黨中央應更積極應對。

王金平則在聚會上談到過去與柯建銘相處的狀況，認為柯當年並非如此衝動，不少與會者也認為柯建銘近日的行為很脫序，王金平則直言「他的狀況可能真的不太好」。