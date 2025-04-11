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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委出招！設置「預算解凍計時器」　轟執政黨怠惰又哭窮

▲▼國民黨團召開 預算解凍計時器啟動 民進黨不要再打假球 記者會 牛煦庭 葛如鈞 吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「預算解凍計時器啟動 民進黨不要再打假球」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

今年度中央政府總預算刪減引發朝野衝突，但行政院至今未提出任何預算解凍案，國民黨立院黨團今（11日）上午舉行記者會，宣布啟動「預算解凍計時器」，批民進黨政府政治操作，總預算公告至今已 21天，解凍進度卻是 0％，因此他們以公開預算解凍進度的方式，來對抗謠言。

國民黨立委葛如鈞、牛煦庭、吳宗憲今日共同召開記者會，痛批民進黨政府對中央政府總預算解凍案「零作為」，距離總預算三讀通過至今快3個月、覆議案已通過整整一個月，總統公布總預算至今已過21天，不僅總預算案解凍進度仍為 0，甚至在教育文化委員會中高達 122 案也完全沒有任何一件進入程序，形同讓預算空轉，嚴重影響政府正常運作。

在牛煦庭提議以及多位召委響應下，葛如鈞辦公室結合國民黨青年組織 KMT Studio 發揮「阿宅力量」，建置了「預算解凍計時器」 讓全國網友、鄉民 24 小時每分每秒都能追蹤各委員會預算解凍進度，還能共同編輯，數據一目了然，至今送案數量仍是 0。葛如鈞認為，數據全公開透明，接受全民監督，但進度歸零的責任，就在於民進黨執政黨團的怠惰與推托。

▲▼ 國民黨立委葛如鈞、牛煦庭、吳宗憲製作「預算解凍計時器」。（圖／記者崔至雲翻攝）

葛如鈞以教育及文化委員為例子指出，「 1250 萬元的解凍案，對於中研院這樣的科研機構也很重要，但中研院長卻說金額太少，送個報告就能解凍的事情，到現在都沒看到。」中研院院長先以立院規範為由回應，遭打臉立院無規定何時起才能送件，後才表示會在兩、三個禮拜內送出。

牛煦庭說明，凍結預算的目的從來不是刪除，而是要求行政部門提供必要報告與說明，一旦條件具備，就應該儘速解凍。葛如鈞認為，國會職責就是監督，如果針對預算不做任何查核，那才是失職；綠營側翼竟然說早知要「解」為何要「凍」，實情則是該做的就要做，每天吃飯都要消耗成為熱量，但該吃的營養還是要吃。必要的監督，就該進行。行政機關若有誠意使用這筆預算，就應主動、及早送交報告。事實上，多數案件僅需書面報告即可處理，根本無須藉口拖延，否則是否真的驗證民眾質疑執政黨手拿史上最多預算，口袋滿滿還哭慘。

葛如鈞、牛煦庭、吳宗憲呼籲，執政黨有責任推動解凍排案、專案報告，就應該協助盡速安排各項解凍案進入審查程序，而不是一味拖延，空轉預算。國民黨團重申，將持續以具體數據和公開透明的方式，監督預算進度，不容民進黨繼續玩弄程序、拖延民生政策推動。預算的正常執行是全民權益，請民進黨正視國會職責，停止打假球。

▲▼國民黨團召開 預算解凍計時器啟動 民進黨不要再打假球 記者會 牛煦庭 葛如鈞 吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團召開 預算解凍計時器啟動 民進黨不要再打假球 記者會 牛煦庭 葛如鈞 吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）
 

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