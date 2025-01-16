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桃園新任警分局長及大隊長交接　張善政盼給市民安全保障

▲桃園市警局今天舉辦新任卸任分局長交接典禮，市長張善政主持監交儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局今天舉辦新任卸任分局長交接典禮，市長張善政主持監交儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局今（16）日舉行新卸任分局就職交接儀式，市長張善政在會中致詞指出，感謝卸任警察同仁辛勞付出，更期許新任分局長及大隊長承先啟後在新的崗位有傑出表現，同時歡迎原任外縣市警察同仁加入桃警團隊，共同攜手努力落實桃園治安與交通維護，帶給市民朋友更好安全保障，讓桃園治安更上一層樓。

▲桃園市長張善政在交接典禮上致詞勉勵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政在交接典禮上致詞勉勵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局今天警職異動包括：原任台南市警局副局長鄭榮崑調任桃園市警局副局長、原任宜蘭縣警局長侯東輝調任桃園市警局主任秘書、原任內政部警政署保安警察第二總隊副總隊長李忠萍調任桃園市警局督察長、原任桃園分局長蔡啟仁調任桃園市警局警政監、原任大園分局長王智民調任桃園分局長、原任大溪分局長吳傳銘調任大園分局長、原任警政署交通組科長徐章哲調任大溪分局長、原任蘆竹分局長林鼎泰調任中壢分局長、原任桃園市警局公共關係室主任楊贊鈞調任蘆竹分局長。

▲桃園市警局今天舉辦新任卸任分局長交接典禮，地方各級長官到場觀禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局今天舉辦新任卸任分局長交接典禮，地方各級長官到場觀禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政表示，在警局長吳坤旭帶領下，桃園市各項治安工作井然有序，桃園市治安水準有顯著提升，多次獲得市民肯定，相信這次調任優秀幹部皆適才適所，在新任職務能夠獲得充分歷練並發揮其影響力。去年度桃警團隊在打擊犯罪、槍械查緝，執行雷霆除暴專案等治安工作上成績斐然。在遠見雜誌2024年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」中，與市民身家安全相關的「治安」面向，桃園一口氣躍升7個名次，成為全國之冠。顯示近年來打擊槍枝犯罪、打詐與攔詐等作為成效卓著，更被雜誌譽為「政府效能首善之城」。

張善政也勉勵，春節將至，將於今日下午起走訪各分局，慰勞春節期間執勤警員，感謝警察同仁盡忠職守，在過年期間犧牲與家人團聚時光，堅守崗位，為桃園的治安盡心盡力。

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