張善政、江宜樺桃園「日新協會」　分享留學經驗與實踐

▲張善政、江宜樺(左)桃園「日新協會」，分享留學經驗與實踐。（圖／日新協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政12日出席桃園市日新協會於市圖總館舉辦的「日新對話：從台灣到世界院長們的留學經驗與實踐」活動，分享在康乃爾大學求學期間經驗表示，出國留學不僅是為了追求名校或學位，更重要的是能身處當地環境，親身體驗國際科技潮流，並近距離觀察頂尖科技大師的創新思維與成就。

這些經歷對人生規劃及價值觀的塑造影響深遠，期勉透過康乃爾經驗分享，鼓勵學子培養跨國思維，勇敢走向國際。張市長提到，當時投入電腦繪圖領域，師從電腦動畫鼻祖Donald P. Greenberg教授，親歷科技與藝術結合的創新過程，當時電腦繪圖技術雖尚屬新興領域，但其應用範圍廣泛，橫跨土木到藝術創作，就如現在當紅的AI一樣，展現出無限的潛力。

踏入一個未知領域需要的不僅是勇氣，更是需要具備一個勇於嘗試創新的心，不管最後是成功還是失敗，都是一個能有所獲得的寶貴經驗。張市長指出，臺灣在硬體產業成就卓越，但軟體與網路服務發展相對不足，原因在於政府對科技脈絡了解不深。以他在行政院推動第三方支付、開放資料及市府近期推出的國際科技夏令營為例，呼籲政策制定者應更重視科技趨勢及脈絡，為企業營造良好環境，並積極扶植人才與產業共同成長，才能為臺灣未來科技與教育的發展奠定堅厚的基石。

張市長勉勵學子，科技時代的青年應善用網路資源，關注國際趨勢，避免局限於地方視角，期勉青年學子能將國際視野轉化為實踐行動，為臺灣與世界創造更多價值。長風基金會董事長、前行政院長江宜樺回憶，自己雖是台大書卷獎第一名畢業，但甫到耶魯大學讀書時，因語言及文化脈絡熟悉度而倍感壓力，但也隨一點一滴累積培養抗壓性、韌性、生活能力。

▲日新對話：從台灣到世界院長們的留學經驗與實踐。（圖／日新協會提供）

江宜樺勉勵，青年學子出國不應只是念書拿學位，而是扎實認識不同環境。踏出舒適圈最好的方法，就是直接在國外陌生環境，吸收過去沒有體會過的養分。他自己在美國留學時最喜歡最的休閒娛樂就是跟妻子逛校園，親身體驗不同文化，與議題立場的衝擊。

桃園市日新協會發起人、國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤表示，日新協會名字借鑑國父孫中山先生的化名「孫日新」的後二字，典故在於大學中所寫的「苟日新，日日新，又日新」，期望能夠透過知識對話來加乘城市、社會發展的未來；首場活動就邀請康乃爾大學的學長張善政市長以及最關心青年國際視野的長風基金會江宜樺院長，藉此機會幫助青年拓展視野，為桃園、為台灣的發展做出貢獻。