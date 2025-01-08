桃園電動公車佔比六都之末　張善政：持續推動盼突破35%

▲針對桃園市電動公車佔比居六都之末，桃園市長張善政今天在市政會議上表示，將持續推動電動公車汰舊，今年底可望提升比率至35.5%。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據交通部公路局最新統計，全台市區電動公車占比仍不到18%，其中桃園市3.4%名列6都之末。桃園市長張善政今（8）日在市政會議上表示，交通問題是市府施政重點指標，為打造低碳、環保及可靠公共運輸系統，市府交通局已積極向中央爭取經費汰換老舊公車，並針對電動巴士額外每輛加碼補助近70萬元，市府持續規劃輔導及鼓勵客運業者再行增購電動公車，今年年底桃市電動公車比例可望達到35.5%，為市民朋友帶來更優質乘車體驗。

張善政指出，去年在市府大力推動下，桃園客運業者共採購136輛電動公車，預計今年5月可以陸續上路，市府持續規劃輔導及鼓勵客運業者再行增購141輛電動公車，屆時所有電動公車服役上線後，桃園市電動公車比例可望達到35.5%。

張善政強調，市府為構築更可靠及舒適大眾運輸系統與普及電動公車，交通局同步協助客運業者在場站布建充電樁，不僅可大幅提升業者推動電動公車意願，減少業者營運里程焦慮外，也讓電動公車政策推動更為順利。

市府交通局長張新福提及，為配合推動淨零城市，加強公共運輸運量及減少高污染車輛行駛，隨著電動公車大量引進，可有效降低空氣污染。交通局未來將持續優化各項充電設備及配套措施，協助業者盡快汰換燃油車，讓桃園朝淨零碳排目標邁進，也為市民朋友帶來更新穎及舒適之乘車體驗。