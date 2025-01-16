國3南下大溪段小貨車突冒火...燒剩鐵架畫面曝　2人受傷送醫

▲國3南向大溪段今天清晨6時許發生小貨車不明原因自燃，消防人員與國六警方到場處理。（圖／桃園消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道3號南向大溪路段今（16）日清晨6時許，發生小貨車不明原因自燃意外，桃園市消防局據報後派員到場搶救，消防人員在10分鐘內撲滅火勢，2名傷者分別有二度燒燙傷勢，所幸意識清楚已送醫急救，並無生命危險，起火原因有待消防局火調科調查釐清。

▲國3南向大溪段今天清晨6時許發生小貨車不明原因自燃，消防人員到場處理。（圖／國道六隊提供）

國道六隊指出，今天清晨6時26分接獲通報，國道3號南向56公里大溪路段有火燒車事故，警方抵達現場後，小貨車因不明原因自燃，車輛占用外側路肩，車上2名乘客已逃離小貨車，無人受困，消防人員在10分鐘內撲滅火勢，但小貨車經灌救後已燒成廢鐵。

▲國3南向大溪段今天清晨6時許發生小貨車不明原因自燃，消防人員以強力水柱灌救。（圖／國道六隊提供）

桃園市消防局第四大隊出動6輛消防車、3輛救護車與24名消防人員到場搶救，2名乘客分別是57歲郭姓女子（雙手雙腳20%之2度燒燙傷）與35歲周姓男子（頭部4%之2度燒燙傷、雙手手背各2%之2度燒燙傷、右腳腳踝2%之2度燒燙傷），2人均意識清楚已分別送往國軍桃園總醫院與板橋亞東醫院救治。

▲國3南向大溪段今天清晨6時許發生小貨車不明原因自燃，消防人員撲滅火勢後檢視起火原因。（圖／國道六隊提供）

至於小貨車起火原因，將由消防局火調科人員調查釐清。國道六隊呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車退到安全處，利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。