2025台灣燈會在桃園主燈亮相　小提燈「蹓蹓蛇」超可愛

▲2025年台灣燈會將重返桃園市，市長張善政今天出席在北市舉行記者會，與交通部長陳世凱等人觀賞主燈「無限樂園」之創意。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（3）日上午出席「2025台灣燈會」主燈「無限樂園」暨小提燈「蹓蹓蛇」造型發表記者會，張善政致詞時表示，2025台灣燈會睽違9年重返桃園，市府各局處卯足全力籌備，誠摯邀請全國民眾白天暢遊桃園美景，夜間欣賞台灣燈會璀璨魅力，共同感受桃園獨特文化與創意交融之美。

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▲2025年台灣燈會將重返桃園市，市長張善政致詞時邀請全國民眾闔家參訪，體驗桃園獨特文化與創意嬌容之美。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，今年燈會以多元文化與體育特色為核心，採雙展區形式，包括主燈展演場（A18高鐵桃園站）與光的遊戲場（A19桃園體育園區站），亮點則有主燈展現祥和與文化精神的仁海宮意象、融入桃園埤塘意象的燈組設計，另外還有充滿創意的棒球場造型燈會設計。此外，燈會還融入客家、原住民與新住民、閩南、眷村等多元文化元素，象徵桃園多元共融與充滿活力之精神，將給全國民眾帶來耳目一新的燈光視覺盛宴。

▲2025年台灣燈會將重返桃園市，圖為小提燈「蹓蹓蛇」。（圖／市府新聞處提供）

交通部長陳世凱也提及，2025台灣燈會邁入第36屆，並適逢第48屆觀光節，今年燈會主燈名為「無限樂園」，由知名藝術家李明道老師（AKIBO）操刀設計製作，採用現代抽象無限符號造型，結合球體及幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象，燈會主題更結合棒球這項深受國人喜愛的運動，特別呼應在世界棒球12強賽中，台灣奪得全球第一名驕人戰績。特別值得一提的是，「台灣燈會」被國際媒體讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，歡迎全球旅客前來體驗2025台灣燈會。

交通部觀光署還特別介紹，今年以生肖蛇為主題，以「靈活多變的玩具蛇」為設計核心，蛇身由7段式可動結構組成，各段均可呈現90度彎曲，可依個人喜好組裝成0至9數字或各式不同造型；另因蛇在生肖中排行第6，同時也希望大家能多外出蹓躂、走走看看，取其諧音命名為「蹓蹓蛇」頗富趣味。此外，本次有半數小提燈製作成以外接行動電源發光之燈具，只需用自己的行動電源接 TYPE-C線即可發光，減少電池使用量，為永續愛地球盡一份力。

▲2025年台灣燈會主燈與小提燈記者會後邀請小朋友出席貴賓合影。（圖／市府新聞處提供）

桃園市觀旅局強調，主燈展場以球場為動線概念，象徵桃園作為棒球文化與國際交通樞紐的重要地位。今年主燈命名為「無限樂園」，由知名藝術家李明道老師(AKIBO)操刀設計與製作，主燈作品高度為18公尺，將運用AI及動作捕捉等多項嶄新科技，展現千變萬化之視覺語言，傳遞永續發展與跨時代的鏈結。光的遊戲場則位於A19桃園體育園區站周邊，主打親子與遊戲的主題氛圍，規劃五大燈區，包括活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國及福光滿意讚。展區以多樣的燈光裝置與互動設計，營造趣味十足的燈光遊樂場，為家庭與國際旅客提供充滿童趣與創意的體驗。更多燈會資訊請關注「2025台灣燈會在桃園」官方網站（網址： https://2025taiwanlanternfestival.org/）。