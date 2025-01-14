張善政聽取捷運綠線周邊通行環境改善計劃　肯定綠捷施工高品質

▲張善政聽取捷運綠線周邊通行環境改善計劃。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政14日視察蘆竹區中正北路一帶，捷運綠線周邊人本環境改善計畫表示，捷運綠線高架路段漸趨完工，預計於明年(115)年啟動第一階段通車。因應車站周邊可能的大量人流，提升通行安全，市府捷工局、工務局及交通局等相關局處密切配合，共同推動車站周邊環境改善計畫，期明年6月完工時，為市民提供美好的通行環境。

張善政於聽取捷工局土木建築科朱東川科長，有關捷運綠線周邊人本環境改善計畫簡報後，以其專業眼光稱許，捷運綠線的施工品質極優，如：綠捷泥柱橋墩在模板拆掉後，泥柱的表面「幼棉棉」，施工品質沒話說！

除了高標準管控施工品質，未來如何把捷運綠線沿線的市容做的很美，市府相關局處會有很多想法，將來捷運通車後，讓捷運沿線的特有景色，吸引大量人潮。張善政也特別感謝牛煦庭委員協助市府向交通部公路局及內政部國土管理署爭取1.06億元，以及市議會對配合款2,400萬的支持，總計畫經費約1.3億元，讓本案能夠順利推動並強調，市府將以本工程為起點，持續推動捷運周邊環境改善，為市民打造行人友善環境及美好市容。

捷工局表示，本案將優先改善蘆竹中正北路、南崁路二段人行道共計7公里，主要工程項目包括人行道鋪面更新、無障礙斜坡道、庇護島及行人穿越線配合開口調整，以及將電力及電信箱體移入中央分隔島、改善公車候車空間、增設避車彎及卸貨車與機車停車格、加大自行車停車間距等，為市民提供更便捷及安全的通行環境。