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幫友喬債爆衝突！桃園男持蝴蝶刀險砍斷對方4根手指　判刑4年

▲桃園市陳姓男子前年8月間因債務幫友人喬債與對方談判，竟持預藏蝴蝶刀猛刺對方，導致險被砍斷右手4隻手指。（資料召／記者沈繼昌攝）

▲陳姓男子前年8月間因債務幫友人喬債與對方談判，竟持預藏蝴蝶刀猛刺對方。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子前年8月幫友人喬債在大園區談判，與對方一言不合起口角，陳男持預藏蝴蝶刀朝對方腹部猛刺，對方以右手擋住卻慘遭蝴蝶刀砍傷，造成右手4隻手指險遭砍斷，陳男行兇後欲逃離現場，遭對方制伏後報警處理，遭砍傷的劉姓男子經送醫急救後保住性命，但右手已達重傷害程度；桃園地院審結，依傷害致人重傷罪處有期徒刑4年，還可上訴。

檢警調查，有傷害前科的陳姓男子甫於2022年因傷害案遭高雄地院判處有期徒刑3月，未料仍不知悔改，2023年8月5日下午5時30分許，陳男幫友人處理債務問題，與對方相約在大園區中正東路麥當勞前談判。過程中，陳男與對方另名陳姓男子起口角，陳持蝴蝶刀向對方揮舞恫嚇，同行之黃姓、劉姓友人見狀制止，陳持蝴蝶刀朝劉男腹部猛刺，劉以右手徒手阻擋慘遭右手第2、3、4指肌腱斷裂、第5指撕裂傷，當場血流如注。

陳男行兇後欲逃離，被陳、黃等人搶下蝴蝶刀制伏在地，並通知大園警方到場處理，大園警方調閱現場監視器畫面確認是陳男行兇，當場查扣蝴蝶刀等凶器，受傷的劉姓男子經送醫急救幸運撿回一命，但右手機能已達重傷害之程度。桃檢複訊時，陳男坦承犯行但否認有殺人之意圖，檢方偵結依重傷害罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告陳男坦承犯行，仍否認重傷害之意圖，法官根據林口長庚醫院函文事證，認定告訴人右手掌之傷勢雖已癒合，但手指屈肌鍵沾黏情形，無法完全伸直、握力低於正常值，且無法透過治療或復健而恢復原有功能，機能嚴重減損。法官認為，被告否認造成重傷害，亦未與告訴人達成和解或調解，被告與告訴人素昧平生，故變更起訴法條為普通傷害致重傷罪。法官認為，被告犯傷害致人重傷罪，處有期徒刑4年，本案還可上訴。

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