緬甸詐騙擄人頻傳　陸公安部：全力協調解救被困人員

▲大陸演員王星被從泰國帶去緬甸的詐騙園區。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

緬甸詐騙擄人事件頻傳，中國大陸公安部15日表示，將部署各地公安機關全面梳理公民在境外失聯、被困情況，全力開展偵查調查工作，同時在外交部門和駐外使領館支持協助下，全力協調解救被困人員。

大陸公安部提到，自2023年7月公安部部署開展打擊緬北電信網路詐騙犯罪專項工作以來，公安機關會同緬甸執法部門持續開展執法安全合作和一系列打擊行動，徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢「四大家族」犯罪集團，緬北地區臨近邊境的規模化電詐園區被徹底鏟除，當地電詐犯罪生存空間被強力擠壓，大批涉詐人員陸續向緬甸妙瓦底、萬海、當陽等縱深地帶轉移。

▼王星在輿論的大力聲援下終於獲救。（圖／翻攝微博）



大陸公安部指出，在嚴厲打擊和廣泛宣防的雙重作用下，部分電詐園區出現了「用人荒」。境外電詐集團為維繫園區「正常運營」，大肆通過「高薪招募赴境外務工」「免費出境旅遊」等方式誘騙境內人員出境，再採取非法拘禁、綁架等手段強迫其在電詐窩點內從事違法犯罪活動，嚴重侵害人民群眾生命財產安全，社會影響極其惡劣。

大陸公安部還說，公安機關將持續保持對跨境電信網路詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，特別是對緬甸妙瓦底等新的詐騙窩點聚集區，進一步加強國際執法合作力度，聯合相關國家警方開展打擊行動，全力搗毀境外電詐窩點，全力協調解救被困人員，切實維護人民群眾生命財產安全和合法權益。