泰國女總理接AI詐騙語音　自曝「差點上當」原因

▲泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）近日透露，自己差點被詐騙集團所騙。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）近日透露，自己差點被詐騙集團利用AI技術冒充外國領導人聲音所騙，但所幸提高警覺，最終未讓詐騙得逞。

貝東塔現年38歲，是泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的小女兒，出身於電信業巨富之家。她日前在申報財產時披露，個人資產總值超過4億美元（約新台幣131億元）。

根據《法新社》報導，貝東塔提到，最近她收到了一段詐騙語音訊息，內容模仿了一名外國領導人的聲音，表達了期待與她會面及展開合作的意願。儘管她未具體透露這位被模仿的外國領導人身份，但語音的逼真程度令她一度相信。

事件發生於一天的深夜，貝東塔錯過了由該號碼撥打的電話，隔天早晨又收到第二段語音訊息。她透露，這段語音內容提出了一個異常的要求，「那個聲音說，泰國是東協（ASEAN）唯一尚未捐款的國家。」此話讓她開始懷疑，「當時我心想『這不對勁』。」

該號碼隨後傳來一則簡訊，要求貝東塔將款項匯至泰國境外的銀行帳戶。看到這條簡訊後，她立刻確信這是一場詐騙，並未採取任何行動。貝東塔表示，「當我讀到簡訊時，我完全明白了這是怎麼回事。」

如今詐騙集團猖獗，詐騙手法不斷升級，甚至高階AI技術都被濫用。警方也特別提醒，無論身份地位，所有人都需保持高度警惕，以防受騙。

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