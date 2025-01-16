假代書誆「買地投資賺大錢」　彰化老夫妻險被騙走190萬積蓄

▲鹿港警分局員警及時阻詐。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙手法不斷翻新，彰化一對老夫妻，日前到銀行臨櫃提領190萬元，行員問夫妻倆領錢用途，卻遲遲不回應，驚覺情況不對，通知員警到場，這才鬆口表示，在網路上認識1名代書，對方表示可以透過購買土地轉投資賺大錢，員警不斷的苦勸，當場查證對方身分，發現根本沒有對方的公司，老夫妻才知受騙上當，感謝警方保住他們的辛苦錢。

鹿港分局表示，福興分駐所警員巫岳澤、黃喬懿日前執行轄區巡邏勤務，下午接獲轄區某金融機構行員電話通報後立即前往，趨前關心時，該對夫妻一開始堅決不願意說明提款原由，在員警不斷委婉勸說下，該對夫妻才緩緩道出是要購車使用，警方追問細節時卻又說詞模糊反覆，說要購買汽車，又改口稱要借錢給朋友，最後才坦承是要買土地轉投資。

▲鹿港警分局員警及時阻詐保住老夫妻的積蓄。（圖／民眾提供）

員警再次追問土地代書的資料，查證該名代書男子並無公司行號，也沒有合約書或是擔保人，也沒有簽訂契約，當下認為這就是詐騙手法，當場通知這對夫妻的女兒到場。最後，這對夫妻才同意取消交易。事後老夫妻及其家屬對員警表示感激，稱幸好有行員及時通報警方，在員警耐心積極阻止下，保住戶頭裡的300多萬存款。