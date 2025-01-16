　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假代書誆「買地投資賺大錢」　彰化老夫妻險被騙走190萬積蓄

▲鹿港警分局員警及時阻詐。（圖／民眾提供）

▲鹿港警分局員警及時阻詐。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙手法不斷翻新，彰化一對老夫妻，日前到銀行臨櫃提領190萬元，行員問夫妻倆領錢用途，卻遲遲不回應，驚覺情況不對，通知員警到場，這才鬆口表示，在網路上認識1名代書，對方表示可以透過購買土地轉投資賺大錢，員警不斷的苦勸，當場查證對方身分，發現根本沒有對方的公司，老夫妻才知受騙上當，感謝警方保住他們的辛苦錢。

鹿港分局表示，福興分駐所警員巫岳澤、黃喬懿日前執行轄區巡邏勤務，下午接獲轄區某金融機構行員電話通報後立即前往，趨前關心時，該對夫妻一開始堅決不願意說明提款原由，在員警不斷委婉勸說下，該對夫妻才緩緩道出是要購車使用，警方追問細節時卻又說詞模糊反覆，說要購買汽車，又改口稱要借錢給朋友，最後才坦承是要買土地轉投資。

▲鹿港警分局員警及時阻詐。（圖／民眾提供）

▲鹿港警分局員警及時阻詐保住老夫妻的積蓄。（圖／民眾提供）

員警再次追問土地代書的資料，查證該名代書男子並無公司行號，也沒有合約書或是擔保人，也沒有簽訂契約，當下認為這就是詐騙手法，當場通知這對夫妻的女兒到場。最後，這對夫妻才同意取消交易。事後老夫妻及其家屬對員警表示感激，稱幸好有行員及時通報警方，在員警耐心積極阻止下，保住戶頭裡的300多萬存款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕兒爸曾遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名
快訊／台積電2024每股大賺45.25元　創歷史新高
協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾
快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中
彰化發1億8千萬紅包！　150名「人肉點鈔機」畫面曝
17歲少女入夢了！一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能
46歲警未到班！妻驚見陳屍沙發　疑心肌梗塞猝死
超恥！毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色海報貼鄰里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大手筆送幸福！彰化市發1億8千萬紅包　動員150名「人肉點鈔機」

麥當勞少女入夢了！留一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能

46歲警未到班妻驚見陳屍沙發　已裝3支架...疑心肌梗塞猝死

女三寶闖紅燈被擊落！他失控撞店家柱子　超慢速三輪車阿北逃劫

醉男大中午睡倒路邊機車旁！警調監視器查酒駕　真相曝光不罰了

4700萬畢生積蓄被騙光！退休高管慘曝：詐團扮20角色比電影還誇張

藝人愛用攝影師出事了！喬姿勢「內褲拉成丁字褲」　2女模怒告

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

快訊／高雄46歲警陳屍家中！妻開門驚見他躺沙發　疑心肌梗塞亡

假代書誆「買地投資賺大錢」　彰化老夫妻險被騙走190萬積蓄

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

大手筆送幸福！彰化市發1億8千萬紅包　動員150名「人肉點鈔機」

麥當勞少女入夢了！留一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能

46歲警未到班妻驚見陳屍沙發　已裝3支架...疑心肌梗塞猝死

女三寶闖紅燈被擊落！他失控撞店家柱子　超慢速三輪車阿北逃劫

醉男大中午睡倒路邊機車旁！警調監視器查酒駕　真相曝光不罰了

4700萬畢生積蓄被騙光！退休高管慘曝：詐團扮20角色比電影還誇張

藝人愛用攝影師出事了！喬姿勢「內褲拉成丁字褲」　2女模怒告

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

快訊／高雄46歲警陳屍家中！妻開門驚見他躺沙發　疑心肌梗塞亡

假代書誆「買地投資賺大錢」　彰化老夫妻險被騙走190萬積蓄

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

1200萬當島主！　白河水庫萬坪小島求售「已有2組帶看」

黃小柔驚曝懷孕期「被藍心湄誤傷」！　去廁所見大出血緊急送醫

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

算能科技涉提供台積電晶片給華為　遭美列入黑名單

奧斯卡因野火2度延後公布入圍！　遭傳「恐96年來首度取消」主辦方發聲

社會熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

網紅「4女侍富商」爆拍激戰片　脫口極端宣言

即／高雄某科大教授性騷22女大生　停聘3個月

知名藝術家溪邊性侵女學員　判刑4年6月

北市「伊拉客」當街攬客　特警攻堅逮9賣淫妹+7男客

獨／陳靖寰涉賭獲清白仍遭球團放生！

爆涉性愛趴被罵「愛滋輝」！　網紅曬驗尿證明自清喊告

「忘拉手剎車」被貨車輾死　躺地11hrs沒人知

即／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

即／高雄46歲警陳屍家中！妻開門驚見他躺沙發猝死

小擦撞竟要女大生肉償　檢座陳立儒遭重懲拔官確定

更多熱門

相關新聞

17歲少年困緬甸1年8個月　獲釋後精神失常

17歲少年困緬甸1年8個月　獲釋後精神失常

河南一名17歲少年落入緬甸電詐組織的魔爪，經歷了長達1年零8個月的非人折磨，受盡虐打。事主去年年底獲釋，但原本健康活潑的少年變得癡癡呆呆，不僅沒有自主意識，對外界感知非常遲鈍，還不時會有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。

泰國女總理接AI詐騙語音差點上當

泰國女總理接AI詐騙語音差點上當

有收到50杯飲料錢！店家「揪1細節」曝手法

有收到50杯飲料錢！店家「揪1細節」曝手法

貴婦人妻「以為和布萊德彼特戀愛」遭騙2800萬　本尊最新回應

貴婦人妻「以為和布萊德彼特戀愛」遭騙2800萬　本尊最新回應

天龍國地上權住宅市場冷清　去年僅1案「要賣9字頭」

天龍國地上權住宅市場冷清　去年僅1案「要賣9字頭」

關鍵字：

彰化詐騙土地投資臨櫃提款鹿港

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面